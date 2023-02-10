О наименовании юридического лица

Не допускается использование юрлицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго было включено в ЕГРЮЛ лиц ранее, чем фирменное наименование первого.

Юридическое лицо, нарушившее эти правила, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

💡Для любителей почитать первоисточник: статья 1474 ГК.

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