В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Приведу несколько примеров:

ИП на ПСН, совмещающий деятельность с УСН, по которой нет доходов, решил, что выписки по счетам в банке относятся к коммерческой тайне, поэтому данные по расчетному счету предоставлять бухгалтерии не будет. «Нет движений» – пишет предприниматель в ответ на запрос бухгалтера.

Можно ли взять на себя всю полноту ответственности за правильность отражения операций в декларации? Нет.

Правильно ли будет, если ИП возьмет в штат бухгалтера или самостоятельно будет вести учет своих операций, вести КУДиР по обеим системам налогообложения? Да.

Предприятие занимается производством товаров народного потребления. Учет операций с маркет-плейсами не налажен, собственнику некогда этим заниматься, вкладывать в автоматизацию процесса не готов, ибо не понимает ценности (или денег пока на это не заработал).

Передавать ли бухгалтерию на аутсорсинг?Нет. Взять несколько бухгалтеров в штат? Да.

Предприятие автоматизировало процессы учета движения товаров на стадии своего создания. Ведется управленческий учет в соответствующей версии 1С, выгрузки настроены автоматически, проверка данных выгрузки визируется руководителем отдела продаж.

Можно ли в этом случае передать бухгалтерию на аутсорсинг? Да, можно.

Какая выгода от этого сотрудничества предпринимателю? Он уверен в том, что настройки работают правильно, он не зависит от того, где находится его главбух: дома, на даче, у бассейна или в своем офисе совещания проводит.

В производственном предприятии налажен учет выпускаемой продукции, внутренняя бухгалтерия имеет регламенты работы, процедуры отлажены, себестоимость продукции считается автоматически, программисты всегда на связи, финансовый директор владеет всей картиной производства и учета, а собственник сам владеет общими представлениями о налогах и фискальном учете.

Можно ли передать учет на сторону? Да, можно. И зарплату, и налоговую отчетность с бухгалтерской отчетностью.

Какую выгоду от этого получит предприниматель? Он будет знать, что внешняя бухгалтерия в курсе всех дел, происходящих в компании, обмен информацией налажен, главбуху штатному дел не много, поэтому держать как штатную единицу смысла нет.

В компании много тендеров, кредитных линий, есть лизинг, большая текучка кадров, рядом несколько компаний-помощников (или группа компаний).

Что лучше выбрать в этой ситуации? Сначала наладить бизнес-процессы, написать регламенты, вникнуть в объем задач по каждому из участков работы. Внутри компании обзавестись несколькими бухгалтерами, начисление зарплаты и корпоративных налогов вместе с отчетностью можно передать на сторону.

Моя рекомендация: если вас однажды подвел штатный бухгалтер или аутсорсер сдал невовремя отчет, не спешите ставить клеймо на том или на другом.

Обратите внимание на свои процессы. Те, что внутри. Сделайте так, чтобы вам стало все равно, кто ведет учет в вашей компании, ибо вы в курсе всех дел, которые происходят внутри.

Если вы говорите «я ничего не понимаю в бухгалтерии», ждите беды. Лучше понимать и с этим знанием доверять.