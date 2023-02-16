Дробление и родственные связи

Начало тривиально: налоговая инспекция провела выездную проверку кооператива, занимающегося розницей лекарствами в аптеках и применявшего ЕНВД, по всем налогам за 2013-2015 годы, о чем был составлен акт в апреле 2017 года.

В результате проверки компании было доначислено штрафов на 750 тыс., налогов: НДС на 16.7 млн., налог на прибыль 3.8 млн., налога на имущество на 11.4 млн., пеней по всем налогам на 8 млн.руб. Жалоба в Управление позитива не прибавила, поэтому кооператив обратился в суд.

В проверяемый период для ЕНВД был установлен порог выручки – 60 млн. руб. в год.

В ходе проверки инспекция объединила доходы кооператива и ООО, которое было создано позже кооператива, объединила также численность сотрудников и имущество, сделала вывод об утрате права на применение УСН и ЕНВД обоими налогоплательщиками, вкрутила НДС, налог на прибыль и имущество.

О создании кооперативном схемы ухода от налогообложения свидетельствует, по мнению ФНС, тот факт, что и кооператив, и ООО имеют:

одинаковый состав учредителей,

одних представителей, один адрес руководителя,

реализуют идентичный товар,

счета открыты в одном банке,

поставщики одни,

одинаковая схема заказа товара и поставки в розничные сети,

часть торговых площадей в аптеках разделены и оформлены в аренду таким образом, чтобы на каждую торговую точку приходилась площадь, не превышающая 150 кв. метров.

Однако, именно на налоговом органе лежит бремя доказывания того, что имело место деление, по существу единого хозяйствующего субъекта, чья деятельность в силу значительности своего объема фактически не отвечает или перестала отвечать имеющимся ограничениям.

Но история и цели создания кооператива и ООО в ходе проверки налоговой инспекцией не устанавливалась.

То обстоятельство, что в ходе проверки были установлены родственные связи между кооперативом и ООО, может свидетельствовать о взаимозависимости этих юрлиц при условии, что данные обстоятельства могли оказать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами.

Суд выяснил, что до 1 января 2011 года кооператив должен был применять ЕНВД (да, позднее обязанность применения этой системы налогообложения была отменена и налогоплательщики стали сами применять решение какую систему им применять), причем обязанность была независимо от количества сотрудников.

Поэтому у владельца кооператива на дату приобретения доли в ООО отсутствовала необходимость дробления своей деятельности.

То обстоятельство, что кооператив и ООО имеют одних представителей, используют идентичную организацию заказа и поставки товара в розничные сети, у них совпадают IP-адреса и телефонные номера, некоторые расчетные счета открыты в одном банке, не свидетельствуют о получении кооперативом необоснованной налоговой выгоды, поскольку кооператив и его руководитель не совершали действий по передаче части своей деятельности ООО в целях снижения налоговой нагрузки, они осуществляли самостоятельную хозяйственную деятельность и несли свою часть налогового бремени, относящегося к этой деятельности.

Поэтому у инспекции отсутствовали основания для консолидации доходов, сотрудников и имущества для объединения налоговых обязательств.

Итог: решение налогового органа отменить.

💡Для любителей почитать первоисточник: дело № А13-21934/2017.