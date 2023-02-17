Как реорганизовать бизнес в форме выделения одного юрлица из другого

Сегодня, рассуждая с владельцем розничной сети магазинов о том, как выглядит его бизнес в глазах налоговых органов, совокупность имеющихся признаков указала нам на то, что в его случае имеет место именно разделение, а не попытка впихнуть бизнес в упрощенку любой ценой.

Грань между разделением бизнеса на несколько юрлиц и дроблением с целью уйти от общей системы налогообложения очень тонкая и пролегает она в разнице между созависимостью и независимостью, самостоятельностью и несамостоятельностью каждого юрлица группы.

Считаю важным контексте сегодняшнего рассуждения о перспективах бизнеса напомнить вам о существовании статьи 57 ГК и возможности в этой связи использовать метод реорганизации бизнеса в форме выделения одного юрлица из другого.

При этом часть активов (например, права на аренду, основные средства, остатки на складе готовой продукции) можно передать по передаточному акту выделяемому юрлицу.

Правда, нельзя забывать о том, что при передаче активов последует и передача пассива, то есть обязательства (или совокупности обязательств). Они тоже попадут в описательную часть акта приема-передачи.

Напомню, что юридическое лицо считается реорганизованным в случае выделения из него другого юрлица с момента государственной регистрации юрлица (юридических лиц), создаваемых в результате реорганизации.

Использовать эту форму создания нового юрлица как способ уйти от обвинения в дроблении все же не стоит.

Однако если такой формат появления новой компании органичен в схеме ведения бизнеса, то почему бы не воспользоваться им?

Перед принятием окончательного решения о реорганизации в форме выделения важно провести инвентаризацию всего того, что есть в компании, продумать какие права и обязанности (активы и пассивы) будут переданы вновь создаваемому юрлицу, какую долю приобретет в новом лице реорганизуемое юрлицо (оно может этого и не делать), затем подать уведомление в ИФНС о принятом решении, подождать 3 месяца, предварительно подав заявление в регистрационный вестник о принятом решении, затем завершить процедуру.

Все возможные «но», которые препятствуют принятию такого решения, обсудите со своим главным бухгалтером и/или финансовым директором.

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