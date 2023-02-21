ЕНП (единый налоговый платеж)

Как оформить возврат положительного сальдо ЕНС на счет в банке

Если сумма ЕНП на ЕНС превышает совокупную обязанность, то образуется положительное сальдо. Налогоплательщик вправе распорядиться этой суммой путем ее возврата на открытый ему счет в банке, представив в ИФНС соответствующее заявление.

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Как оформить возврат положительного сальдо ЕНС на счет в банке
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Форма такого заявления утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@.

Вернуть положительное сальдо можно вне зависимости от даты его образования.

Статья 79 НК не содержит ограничительного срока на распоряжение сальдо ЕНС, то есть налогоплательщик может вернуть сальдо ЕНС вне зависимости от даты образования данного сальдо.

Вместе с тем, пунктом 7 статьи 11.3 НК установлено, что при определении размера совокупной обязанности не учитываются суммы налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уменьшению на основании налоговых деклараций (расчетов), в т.ч. уточненных, предусматривающих уменьшение подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов, если со дня истечения установленного законодательством о налогах и сборах срока уплаты соответствующих налога, сбора, страховых взносов прошло более 3 лет, за исключением случаев осуществления налоговым органом перерасчета налогов, сборов, страховых взносов по основаниям, предусмотренным НК, и случаев восстановления судом указанного срока, если причины его пропуска признаны судом уважительными.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 31 января 2023 № БС-3-11/1179@.

В общем, ограничений по сроку использования положительного сальдо ЕНС нет, но забрать на свой счет можно переплату, образовавшуюся в течение 3 лет.

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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