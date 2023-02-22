Малый и средний бизнес

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает Минфину закрепить в законодательстве понятие «семейное предпринимательство»

Цель – легализация данного вида бизнеса.

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Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает Минфину закрепить в законодательстве понятие «семейное предпринимательство»
Иллюстрация: Совет Федерации/flickr

Неплохо, неплохо.

В Госдуме весной прошлого года висел большой плакат про семейное предпринимательство. Не помню, что там именно было написано, но скорее всего про то, что это одна из главных духовных ценностей, которую надо продвигать, углублять, расширять.

В общем, идея про описание в законодательстве понятия «семейное предпринимательство» не нова и было бы неплохо, чтобы описали этого пока еще дикого зверя.

Но что получится на практике...

Глядя на то, что получилось с ЕНС и ЕНП, с кредитами под 5% на промышленную стройку и на всё остальное, что реализуется с целью поддержать бизнес, надежд не много на реализацию базовых принципов, которые нужны самому бизнесу.

Я вижу здесь как минимум два важнейших момента:

  • риски обвинения в дроблении бизнеса,

  • работа жены (мужа) в предприятии супруга без дополнительных налоговых обязанностей.

В нашей стране есть примеры реального семейного бизнеса, когда папа начал, вдохновил своим примером, дети поддержали и занялись развитием одного из направлений бизнеса папы, супруга подхватила, занялась управлением активами, а потом пришла ФНС, выдала опросный лист на 35 листах, загоняла папу по кабинетам как зайца по полю, папа в предынфарктном состоянии, потому что дело свое строил долгих 30 лет.

По совокупности формальных признаков предприятие раздроблено с целью ухода от налогов. В реальности – настоящий бизнес, который разделен на несколько самостоятельных предприятий, объединенных фамилией.

И здесь, если говорить об уменьшении налоговых рисков применительно к работе компаний группы под одной торговой маркой, приходится встраивать договор коммерческой концессии, а что это? Лишние обороты, лишняя налоговая база, избыточные налоги с нее.

А зачем, если группа компаний работает как семейное предприятие?

Случаи, когда муж делает ИП, занимается, например, производством булочек, жена не выдерживает, бросает работу и помогает мужу. Это семейный бизнес, по сути.

Создание юрлица для семьи не обязательно, но при подключении к процессу жены у мужа возникает обязанность принять ее на работу и платить зарплату, хотя, по сути, это бизнес на двоих близких людей.

В общем, есть, над чем подумать финансовым властям.

💡Для любителей почитать первоисточник: https://tass.ru/ekonomika/17113169.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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