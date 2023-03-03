ЕНП (единый налоговый платеж)

Получено разъяснение работы ЕНС

Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС прояснил работу ЕНС.

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Получено разъяснение работы ЕНС
Иллюстрация: nalog.ru

Нет, я все же это вынесу в отдельную публикацию.

Это надо непременно зафиксировать. Оно должно войти в историю.

Даниил Егоров, 28 февраля 2023 года:

«Идея проекта заключалась в том, чтобы отделить бюджетную систему от налогоплательщика. Чтобы он больше не гонялся за 1200 КБК, которые меняются каждый год, не раскладывал платежи по более чем 20 тыс. ОКТМО».

Гениально.

Так натягивать сову на глобус – этому явно где-то учат.

Платим теми же платежками, только с одними и теми же реквизитами. Взамен в промежутках между декларациями подаем уведомления, в которых фиксируем все то, что было в платежках до 1 января 2023 года. Плюс штраф 200 рублей за каждое не поданное уведомление.

Кто гоняется? За чем гоняется? Что раскладывали?

Откуда 20 тыс. ОКТМО, если он один для компании. Единственный. Ну, не один, если обособленных подразделений несколько или несколько объектов недвижимости.

Источник новости: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13193146/.

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Наталья Горячая
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