ФАС готовит гильотину для МСП

Вот и ФАС отличилась: служба хочет расширить список товаров, на которые будет запрещено необоснованно повышать цены, и вынесла инициативу на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине при Правительстве.

В прошлой версии документа летом прошлого года ведомство предлагало контролировать рост цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты.

За нарушение сетями могли вынести предупреждение или назначить штраф. Но комиссия по оценке регулирующего воздействия проект не одобрила.

Да, странновато как-то: производитель поднял цену на, скажем, подсолнечное масло на 35%, а розничные сети должны поднимать только на 29%, чтобы не связываться с ФАС? Ну, странно же.

В новой версии законопроекта ФАС исключила термин «социально значимые товары». В документе говорится, что формированием списка продуктов должно заниматься Правительство.

Ну, а кто ж еще... не сами же розничные сети должны это делать. Хотя... может и до этого дойти.

В ФАС пояснили, что предлагаемый механизм в первую очередь направлен на недопущение спекулятивного роста цен на различную продукцию.

Отказаться от термина «социально значимые товары» пришлось из-за ряда замечаний, связанных с тем, что этот термин не предусмотрен законодательством. Поэтому этот механизм будет распространяться на перечень продукции, который определит правительство по рекомендации Минэкономразвития.

Также под контроль службы могут подпасть компании с годовой выручкой более 800 млн руб. – малый и средний бизнес.

Кроме того, в механизме не прописаны критерии оценки согласованности действий участников рынка – это может привести к тому, что под такие действия можно будет подвести любое однотипное ценовое поведение.

💡https://retailer.ru/fas-namerena-rasshirit-spisok-tovarov-s-ogranicheniem-nacenki/

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