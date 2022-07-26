Мой бухучет — это не цель и даже не средство...

Я в бухучете с 1997. И когда начинал, то настольной книгой была "Корреспонденция счетов" под редакцией Бакаева. Все было просто как угол дома. Есть операция - вот тебе проводка. Главная книга была на бумаге, но запутаться было невозможно. Бухучет был прозрачен и девственно чист.

Потом сменили план счетов.

С полгода ушло на привыкание к тому, что 46 счет больше не реализация, а 90-х счетов чуть больше, чем требует здравый смысл.

Однако освоились и даже перенесли главную книгу сперва в Excel, а потом и в 1С. А потом там ее и потеряли.

Но демоны не дремали и подъехало ПБУ 18/02.

Тут как говорится: "объяснить я и сам могу, я понять не могу!"

Им никто не пользовался, а у кого не было выбора, тот делал 1 проводку в конце года на разницу между бухгалтерской и налоговой прибылью.

Именно в это время директора и собственники стали что-то подозревать и заводить разговоры про управленческий учет, потому что "эта бухгалтерия все всегда усложняет".

Ха! Какие они (и мы) были наивные.

Точки на "е" поставило ПБУ 8/2010. На вопрос: зачем надо формировать резерв на отпуска и почему он называется "оценочное обязательство", - не мог ответить даже тот, кто отличал ПНА от ОНА.

А уж попытки объяснить это "пользователям бухгалтерской отчётности" иногда приводили к дракам. И я не осуждаю пользователей!

В общем адекватные бухгалтеры продолжали всячески игнорировать нововведения, чтобы отчётность хоть как то можно было объяснить учредителям, не рискуя потерять место.

Но сколько верёвочке ни виться, а ФСБУ все-таки наступили.

Кому пришли в голову эти ФСБУ? Что курили эти люди? Они уже эмигрировали или их еще можно найти?

И, наконец, какой сейчас срок дают за побои на фоне личной неприязни?

Мимино, помнится, дали штраф 50 рублей с возмещением ущерба. Если что, я согласен на 50 рублей, пусть даже с учётом инфляции!

Вот только при условии, что мне возместят ущерб. Весь ущерб, который нанесен профессии за эти годы!

@nalog43