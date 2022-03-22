Девочки, кто-то уже читал, про новые законы уголовной ответственности для бухгалтеров?

Депутаты от «Единой России» внесли законопроект о поправках в УК РФ. Появляются новые экономические преступления

Ссылаясь на решение партии «Единая Россия» группа депутатов Госдумы инициировала законопроект о внесении изменений в УК РФ:

1️⃣ Криминализуется регистрация индивидуального предпринимателя на подставное лицо (в действующей редакции статей 173.1 и 173.2 УК РФ речь только о юридических лицах). Санкции остаются прежними. Одновременно вводится освобождение от уголовной ответственности по этим статьям в случае сотрудничества с правоохранительными органами.

2️⃣ Появляется новая статья «Фальсификация документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности» (173.3 УК РФ). Специальный состав преступления для главных бухгалтеров и лиц, исполняющих бухгалтерскую функцию в организациях, а также осуществляющих бухгалтерское сопровождение на аутсорсе. Санкция - лишение свободы до 4 лет, преступление средней тяжести. При совершении преступления группой лиц либо в особо крупном — до 7 лет (тяжкое преступление).

3️⃣ Появляется новый вид мошенничества - мошенничество в налоговой сфере, то есть хищение денежных средств при возмещении налога, сбора, страховых взносов, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию (статья 159.7 УК РФ). Статья содержит 4 части, при наличии организованной группы или особо крупного ущерба - наказание до 10 лет лишения свободы.

Оптимизация налогообложения, снижение налоговой базы, возмещение уплаченного налога могут стать еще более рисковыми с точки зрения возможного уголовного преследования.