C 25 апреля поступают отказы из ФНС в приеме деклараций. Что делать

С 25 апреля поступают отказы из ФНС по сданной отчетности с формулировкой:

0100100005: ЭП не принадлежит данному налогоплательщику (Сертификат ЭП, использованный для подписи документа, не зарегистрирован для использования налогоплательщиком, от которого поступил файл) ИНН ЮЛ в сертификате не совпадает с ИНН ЮЛ в файле

0100100016: СКЭП, используемый для подписания документа, выпущен Удостоверяющим центром, не получившим аккредитацию по новым требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"

Что случилось

ФНС приняла решение закрыть прием отчетов с электронными подписями, выданными на директоров коммерческими удостоверяющими центрами после 1 января 2022 года. Коммерческим УЦ выдавать такие ключи запрещено, и УЦ Тензор их не выдавал.

Нововведение привело к проблемам с отчетностью у всех операторов ЭДО, вне зависимости от срока выпуска ЭП и выдавшего ее удостоверяющего центра.

Что делать:

Проблема, связанная с контролем ЭП, устранена. Сейчас в ФНС продолжается процесс переобработки отчетности.

Если вы отправили НД по НДС до 13:00 (MSK) 26 апреля:

переотправлять отчет не надо;

дождитесь положительного протокола от ФНС (ориентировочный срок — первая половина мая).

Если вам пришел отказ по другим декларациям, проверьте отчет и отправьте его заново.