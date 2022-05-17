Экономический кризис отчетливо начался, но развивается медленно. Итоги

Российский экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин подвел итоги экономических последствий специальной операции у себя в фейсбуке. Чтобы мой дорогой Клерк не закрыли привожу его текст с легкой цензурой.

Первые итоги

1) Импорт упал настолько сильно, что рубль сильно вырос: когда покупается меньше импортных товаров, то, конечно, и валюта менее нужна. Если бы кто-то мог предположить, что импорт упадёт так резко (что будут такие жесткие санкции и такая негативная реакция мирового бизнеса), то можно было бы не отказываться от конвертируемости рубля.

2) Уровень жизни россиян сразу начал снижаться – прежде всего потому что выросли цены, почти на 10%. Сократились расходы – тоже почти на 10%, это видно в банковских данных. С этим хорошо бьются данные о том, что резко выросло число краж в магазинах.

3) Закрылись и перестали многие предприятия, часть из которых по-прежнему платит зарплату и, значит, занятые на них пока не считаются безработными. Начались национализации (например, Renault) в качестве меры по поддержанию занятости.

4) В некоторых отраслях произошло резкое падение производства из-за отсутствия импортных деталей. Например, производство автомобилей упало на 70%. Конечно, производство в таких отраслях начнёт восстанавливаться за счет примитивизации (замещении импорта).

5) Первая волна эмиграции оказалась настолько велика, что вызывает сравнение с 1918 и 1990-м годом. Основной удар пришёлся по секторам, связанным с информацией (не только IT, но и аналитика/журналистика) и образованием/наукой.

6) К моему удивлению, правительство продержалось три месяца без введения контроля над ценами. Тем не менее, я ожидаю постепенного введения де факто контроля.

Перспективы

1) Введенные + планируемые (например, постепенный отказ от покупки российских газа и нефти) санкции убивают возможности какого-то роста и развития. То есть базовым сценарием является резкое падение производства и уровня жизни в 2022-23 годах и потом многолетняя стагнация на новом низком уровне.

2) Инфляция в 2022 году идёт на 20% в год, но я думаю, что при таком резком спаде (сам по себе спад – антиинфляционный механизм) и по-прежнему консервативной денежной политике (то есть неувеличении расходов и неиндексации пенсий и зарплат) она может быть и меньше.

3) Экономическая жизнь сама по себе не может вызвать крах. Но при продолжительном снижении уровня жизни (скажем, на 8-10% в первый год или 12-15% за два года) начнутся политические проблемы – и вот тогда правительство начнёт принимать решения, которые как раз могут вызвать острый кризис.

4) Долгосрочные проблемы эмиграции/"утечки мозгов" будут больше чем в 1918 и 1990-м, хотя любая волна эмиграции происходит в период тяжелого экономического кризиса - и, значит, последствия непосредственно утечки мозгов трудно выделить из общих причин спада и стагнации.

5) Разные правила и институты, вводимые по ходу (снижение стандартов, дополнительные полномочия госорганов, и т.п.) будут мешать экономическому росту после того как все закончится и каждое новое правило/институт будет потом трудно убрать.