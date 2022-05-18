Дробиться нельзя. Но если IT, то можно

Теперь можно. Не для всей компании, конечно, но хотя бы для ее ИТ-подразделения. И всего-то для этого нужно – лишь выделить свое ИТ-хозяйство в отдельное юрлицо и пользоваться его услугами на аутсорсинге. Скажете, так это типичное дробление с необоснованной налоговой выгодой? За это налоговики немалые штрафы выписывают. А вот и нет. Об этом и в письме ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ написано.

Некоторые его положения лучше даже процитировать, чем пересказывать:

Сама по себе реорганизация юридического лица, в результате которой создается отдельное юридическое лицо (разделение, выделение), осуществляющее деятельность в сфере информационных технологий, не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной жизни в нарушение п.1 ст. 54.1 НК РФ и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.).

Не имеет значения, в интересах каких лиц (внутри группы компаний, взаимозависимых и (или) аффилированных лиц, внешних пользователей и пр.) IT-компанией осуществляется деятельность в области информационных технологий.

В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность получения экономической выгоды в виде налоговых льгот, не может ставиться налоговыми органами под сомнение. Получение такой экономической выгоды полностью соответствует целям ее введения – налоговой поддержки IT-отрасли.

Получается, если компания выделяет бухгалтерию, кадровую службу, производство или оптовую торговлю в отдельные юридические лица, то это дробление и необоснованная налоговая выгода. А если службу IT, то никакого искажения фактов хозяйственной жизни нет и быть не может.

Так значит, цели определены, задачи поставлены – вперед, товарищи, к выделению в службу ИТ всего и вся? Спешить не стоит. Ограничения все-таки существуют.

Так, в постановлении АС Поволжского округа от 24.03.2022 по делу А55-16310/2021, суд указал, что налогоплательщик создал формальный документооборот со спорным контрагентом по оказанию услуг (выполнение работ) по разработке программного обеспечения для заказчика «МАЙКРОСОФТ РУС». Но бывший сотрудник организации рассказал, что сам единолично выполнял работу по разработке этого проекта, подрядчики не привлекались. Специалист в ходе допроса подтвердил, что указанные работы может выполнить один сотрудник, поэтому привлечение подрядчиков не требовалось. При этом у спорного подрядчика в штате был только директор, не имеющий профильного образования, а сам состав работ по договору подряда совпадал с предметом договора проверяемого налогоплательщика. В результате – доначисление НДС, налога на прибыль и штраф.

Как мы видим, привлечение любого фиктивного контрагента оценивается как необоснованная налоговая выгода у заказчика, независимо от предмета договора.

Таким образом, для обособления IT-организации по-прежнему необходимо:

Наличие деловой цели, помимо налоговых льгот.

Реальное осуществление деятельности, подпадающей под льготу.

Учет общих подходов ФНС к дроблению бизнеса и использовании спорных контрагентов.

То есть, перед выделением ИТ-подразделения нужно все грамотно взвесить. А лучше – посоветоваться со специалистами.