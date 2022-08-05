Маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года. Что это?

С 1-го сентября маркировать нужно будет любую рекламу, которая показывается на территории РФ. Не важно, кто и где её показывает.

Речь идет о Федеральном законе от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который, оказывается, с 1 сентября 2022 уже действует.

Это касается и телеграм-каналов, и инстаграма, и обычной рекламы на сайтах, и рекламы у блогеров на ютубе, и рекламных интеграций, и платных ссылок на сайт (привет SEO), и любой другой рекламы.

Можно не маркировать только рекламу по своей базе (типа емеил рассылка своим клиентам и может быть телеграм каналы).

Обязанность маркировки ложится на всех участников процесса, и на рекламодателей и на рекламные площадки.

Маркировать нужно каждый рекламный креатив уникальным токеном, который выдает специальная и бестолковая сущность.

Чтобы во всём этом участвовать, нужно показывать рекламные договоры, указывать ИННы, светить рекламные контракты.

Каждый месяц нужно будет отчитываться, кто, где, за сколько и кому.

Это касается всех участников рынка — фрилансеров, агентства, владельцев каналов, сайтов, рекламодателей. Если вы иностранец — тоже обязаны участвовать в этом шапито.

Из плюсов (если так можно сказать):

Наказания пока нет. Ключевое тут — пока.

Крупные площадки типа Яндекса или ВК будут всю грязную работу делать сами. Выдавать токены, да и в целом — сильно упрощать процесс.

Можно рекламу показывать от физика, проверить его пока не могут.

Закон всё еще пишется, несмотря на то, что вступает в силу через месяц. Каждый день появляются новые вводные и разъяснения. Как всё будет точно — никто вообще не знает.

Нативку в Инстаграме или Телеграме отследить пока не смогут, но это на свой страх и риск. Если канал или аккаунт анонимные — то вообще можно забыть про этот закон. Но следить, как будут отслеживать.