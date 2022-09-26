Что делать, если сотруднику пришла повестка? Как работодателю не нарушить закон

Если не вручить — штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Но разыскивать работника компания не обязана, достаточно сообщить о его отсутствии в военкомат.

День посещения военкомата работодатель оплачивает по среднему заработку.

Сотрудника призвали на медкомиссию или сборы

Военные сборы могут длиться до 2 месяцев. На это время сотрудника освобождают от работы, но за ним сохраняют рабочее место и средний заработок, а работодатель потом получит компенсацию от Минобороны.

Если работник в отпуске, то он досрочно прекращается. Неиспользованные дни можно будет отгулять позже в этом или следующем году. Период военных сборов засчитывается в трудовой стаж для предоставления очередного отпуска.

Сотрудника мобилизуют

При призыве на военную службу трудовой договор с работником прекращается.

Но 22 сентября правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных. Трудовые договоры приостановят, но не расторгнут. Сотрудники смогут вернуться на прежнее место работы.

Уволить мобилизованного работника нельзя, только если он решит это сделать сам. На время отсутствия основного работника можно принимать временных сотрудников.

Мобилизованные граждане получат статус военнослужащих по контракту и вознаграждение. Работодатель оплачивать этот период не будет.

Как быть с командировками

П. 2 ст. 21 31-ФЗ запрещает военнообязанным покидать место жительства с момента объявления мобилизации. Так как мобилизация частичная, то сейчас никаких ограничений не введено. Но лучше перестраховаться и получить официальное разрешение на отправку работников в командировки или на вахту у военкомата.

Кто не попал

23 сентября Минобороны России сообщило, что сотрудники IT-сферы, операторов сотовой связи, СМИ и банков не подпадают под частичную мобилизацию. Для получения освобождения руководители организаций должны будут предоставить списки таких работников.