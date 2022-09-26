Индивидуального предпринимателя мобилизуют. Что делать ?

Первое

Первое решение - надо определиться, есть ли тот человек, которому ИП может передать бизнес в управление, если есть, то делается нотариальная доверенность, в ней пропишите всё, включите все госорганы обязательно - думаю нотариусы уже имеют в своем арсенале образцы, т.к. конечно мобилизация вошла в каждый дом, кому-то в виде информации, а кому-то в виде повестке.

Обязательно получите ЭЦП и подключите электронную отчетность, это очень упростит жизнь, если вдруг до отчетного периода вернуться не удастся. Сейчас почти все операторы ЭДО выдают подписи, пусть дороже, но порой быстрее и не так страшно для предпринимателя.

В ситуации когда бизнес будет работать без Вас, Вам придется платить взносы, т.к. деятельность будет идти - опасно написать заявление на освобождение. ФНС это просечет, я уверена на 99%.

Второе

Второе решение не закрывать ИП и приостановить деятельность - чтобы не платить взносы, предоставьте в ИФНС заявление об освобождении от уплаты взносов (письмо ФНС от 19.10.2021 № БС-4-11/14780). К заявлению приложите повестку о призывы на военную службу и справку из военного комиссариата.

Рассчитайте фиксированную часть взносов пропорционально времени работы до призыва на службу. Первый день службы в расчет не включайте. Кроме того, если ИП заработал в 2022 году больше 300 тыс. руб., то с превышения не забудьте оплатить 1%.

Рассчитайте налог УСН, оплатите и подайте декларацию, никто не запрещает ее подать заранее.

Третье

Третье решение - это оперативно закрыть ИП:

Снимаем онлайн-кассу с учета (если работали с кассой);

Закрываем банковский счет;

Готовим заявление по форме Р26001;

Платим госпошлины в размере 160 рублей (при электронной подаче документов, госпошлину не платим);

Подаем документы в налоговую удобным способом, самый быстрый электронно с помощью ЭЦП;

Платим страховые взносы (в течение 15 дней после закрытия ИП) - это можно поручить близкому человек;

Платим налоги и сдаем декларацию (до 25 числа следующего месяца) - это тоже можно делегировать;

Если в штате числятся работники, то предполагается, что с ними нужно расторгнуть трудовые отношения по пункту 7 части 1 статьи 83 ТК. Военные действия относятся к чрезвычайным обстоятельствам, которые препятствуют продолжению трудовых отношений.

Внимание

Хочу добавить, что вся информация актуальна здесь и сейчас, что будет завтра не понятно..

✔️Важно, что написано в повестке - читаем

Если ИП призвали на сборы. На период сборов ИП может назначить себе замену и наделить человека соответствующими полномочиями через нотариальную доверенность.

Если призвали по мобилизации, то только приостановление деятельности или закрытие ИП. Предприниматель, которого призвали на военную службу, не вправе заниматься бизнесом. Даже через доверенных лиц (ст. 10 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

🔺В разных регионах военкоматы пишут разное, кто во что горазд, поэтому нужно быть внимательными.

✔️Вообще сегодня в новостях услышали, что обсуждают освобождение для ИП и ООО со штатом от 5 человек - ждем, что надумают🤨