Вклад учредителя в имущество фирмы

Учредитель может передать компании денежные средства, как вклад в имущество общества. При таком виде помощи не меняется ни стоимость доли учредителя, ни уставный капитал общества.

Что касается налогообложения, то если получение денег оформляется через вклад в имущество, то облагаемого дохода у организации не возникает. Причем независимо от доли участия учредителя в уставном капитале общества. А все потому, что имущество, полученное в качестве вклада в имущество общества, отнесено к доходам, не учитываемым при налогообложении прибыли (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ). Главное, чтобы у компании были в наличии документы, подтверждающие факт получения денег от учредителя, именно в качестве вклада в имущество. Например, решение учредителя, в котором указано, что займ переведен во вклад в имущество, документ о взаимозачете встречных обязательств.

Существует определенный налоговый риск о признании данной операции прощением долга, который описан в ответе на второй вопрос, посвященный налоговым рискам.

Для минимизации возможных налоговых претензий о прощении долга, рекомендуем:

Составить протокол общего собрания о внесении вклада в имущество на определенную дату; На эту дату подписывается соглашения о зачете взаимных требований (обязательств по возврату займа и внесению денежного вклада), между участником и Обществом.



Данная операция также не признается объектом обложения НДС (освобождается от налогообложения) передача в качестве вклада в имущество денежных средств (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ).

В бухгалтерском учете операции по внесению вклада в имущество ООО, отражается такими записями: