Вклад учредителя в имущество фирмы

Описание механизма урегулирования займов ООО по договорам займа с резидентом РФ-участником физическим лицом с долей 49 % в форме вклада в имущество с последующим зачетом обязательств по займу против обязательства по внесению вклада в имущество таким участником до сентября 2022 года, с учетом актуальной судебной практики?

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Учредитель может передать компании денежные средства, как вклад в имущество общества. При таком виде помощи не меняется ни стоимость доли учредителя, ни уставный капитал общества.

Что касается налогообложения, то если получение денег оформляется через вклад в имущество, то облагаемого дохода у организации не возникает. Причем независимо от доли участия учредителя в уставном капитале общества. А все потому, что имущество, полученное в качестве вклада в имущество общества, отнесено к доходам, не учитываемым при налогообложении прибыли (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ). Главное, чтобы у компании были в наличии документы, подтверждающие факт получения денег от учредителя, именно в качестве вклада в имущество. Например, решение учредителя, в котором указано, что займ переведен во вклад в имущество, документ о взаимозачете встречных обязательств.

Существует определенный налоговый риск о признании данной операции прощением долга, который описан в ответе на второй вопрос, посвященный налоговым рискам.

Для минимизации возможных налоговых претензий о прощении долга, рекомендуем:

  1. Составить протокол общего собрания о внесении вклада в имущество на определенную дату;

  2. На эту дату подписывается соглашения о зачете взаимных требований (обязательств по  возврату займа и внесению денежного вклада), между участником и Обществом.


Данная операция также не признается  объектом обложения НДС (освобождается от налогообложения) передача в качестве вклада в имущество денежных средств (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ).

В бухгалтерском учете операции по внесению вклада в имущество ООО,  отражается такими записями:

Содержание операций

Дебет

Кредит

Дата операции

Получен долгосрочный займ от участника Общества

50,51

67

2020,2021 г.г.

Отражена передача денежного вклада в качестве вклада в имущество

75

 

 

83

 

 

 

 

До 08.09.2022 г.

Начислены   проценты по договору займа в 2022 году

91_2

67

До 08.09.2022 г.

Проценты отсторнированы на основании соглашения о беспроцентном займе и бухгалтерской справки

67

91_2

 

До 08.09.2022 г.

Произведен взаимозачет встречных обязательств

67

75

До 08.09.2022 г.

 

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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов

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