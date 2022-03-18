Резюме бухгалтера: как составить, чтобы получить десятки откликов компаний

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Посмотрела на рынок труда: больших изменений по количеству резюме и вакансий на сайтах по поиску работы пока нет.

В Москве на 4.200 вакансий в бухгалтерии приходится 12.500 резюме, который были обновлены за последнюю неделю (данные с сайта hh.ru)

 А представьте, что будет с рынком труда недели через 2-3.

Если хотели сменить работу, но затаились на время, то не ждите. Выходите из тени и начинайте поиск сегодня. Потом конкурс на 1 вакансию будет высоким и найти лучшее место работы будет тяжело.

И вот тут бухгалтеры сталкиваются с проблемой: как правильно составить резюме.

Резюме бухгалтера выглядит для рекрутера слишком скучно. Чаще всего это 2 предложения. Бухгалтеру кажется, ну что тут непонятного

А вот у рекрутера остается миллион вопросов.

И все-таки как составить резюме, которое заинтересует рекрутера и приблизит вас к собеседованию.

 

Вот чек-лист:

  1. Укажите фамилию и имя, контактные телефоны, почту и мессенджеры
  2. Укажите в каких компаниях работали. Но если компании с маленьким периодом работы, не указывайте. Пусть эти периоды карьеры останутся за пределами резюме. Сосредоточьте внимание на тех компаниях, где получили бОльший опыт. ООО, АО, ИП пишите сокращенно)
  3. Дайте краткую инфо о компании: вид деятельности, СНО, кол-во юр.лиц в группе компаний.
  4. Если руководящая должность, напишите сколько человек было в подчинении или укажите, что работали в ед.лице. и добавьте количественный показатель. Например, численность компании более 200 человек или более 150 договоров по взаиморасчетам
  5. Напишите с какими проф программами работали
  6. Перечислите основные задачи. Не нужно писать “Вела бухгалтерский учет в полном объеме”. Потому что понятие объема у всех будет разным. Расскажите больше)
  7. Перечислите достижения. Поверьте, они всегда есть. Восстановили учет, успешно прошли налоговые проверки или внешний аудит, наладили процесс отчетности.
  8. О себе укажите дополнительную информацию. Но, пожалуйста, только то, что относится к вашей профессии. Здесь важны личные и профессиональные качества, знания и навыки. Дайте краткую инфо тому, что написали выше.

И тут часто ошибаются:

Ситуация 1. В одной компании работали 7 лет. За это время компания сменила название, и вы выросли с бухгалтера до зама, а последние 3 года работали главным бухгалтером. Что писать?)

Решение: все просто. Текущее название компании, последнюю должность и задачи, которые выполняли. Не переживайте, подробно историю своего развития в компании расскажете на собеседовании.

Ситуация 2. Работаете в группе компаний, сразу вели 6 юр.лиц, разный вид деятельности. Как это отразить в резюме?

Решение: это одна компания. Укажите одно наименование компании (даже неофициальное) или обозначьте по виду деятельности самой большой. Например, оптовая торговля строительными материалами.

Составляйте резюме правильно)

Продающее резюме - на шаг ближе к компании мечты.

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Introvert
Introvert