Резюме бухгалтера: как составить, чтобы получить десятки откликов компаний

Посмотрела на рынок труда: больших изменений по количеству резюме и вакансий на сайтах по поиску работы пока нет.

В Москве на 4.200 вакансий в бухгалтерии приходится 12.500 резюме, который были обновлены за последнюю неделю (данные с сайта hh.ru)

А представьте, что будет с рынком труда недели через 2-3.

Если хотели сменить работу, но затаились на время, то не ждите. Выходите из тени и начинайте поиск сегодня. Потом конкурс на 1 вакансию будет высоким и найти лучшее место работы будет тяжело.

И вот тут бухгалтеры сталкиваются с проблемой: как правильно составить резюме.

Резюме бухгалтера выглядит для рекрутера слишком скучно. Чаще всего это 2 предложения. Бухгалтеру кажется, ну что тут непонятного

А вот у рекрутера остается миллион вопросов.

И все-таки как составить резюме, которое заинтересует рекрутера и приблизит вас к собеседованию.

Вот чек-лист:

Укажите фамилию и имя, контактные телефоны, почту и мессенджеры Укажите в каких компаниях работали. Но если компании с маленьким периодом работы, не указывайте. Пусть эти периоды карьеры останутся за пределами резюме. Сосредоточьте внимание на тех компаниях, где получили бОльший опыт. ООО, АО, ИП пишите сокращенно) Дайте краткую инфо о компании: вид деятельности, СНО, кол-во юр.лиц в группе компаний. Если руководящая должность, напишите сколько человек было в подчинении или укажите, что работали в ед.лице. и добавьте количественный показатель. Например, численность компании более 200 человек или более 150 договоров по взаиморасчетам Напишите с какими проф программами работали Перечислите основные задачи. Не нужно писать “Вела бухгалтерский учет в полном объеме”. Потому что понятие объема у всех будет разным. Расскажите больше) Перечислите достижения. Поверьте, они всегда есть. Восстановили учет, успешно прошли налоговые проверки или внешний аудит, наладили процесс отчетности. О себе укажите дополнительную информацию. Но, пожалуйста, только то, что относится к вашей профессии. Здесь важны личные и профессиональные качества, знания и навыки. Дайте краткую инфо тому, что написали выше.

И тут часто ошибаются:

Ситуация 1. В одной компании работали 7 лет. За это время компания сменила название, и вы выросли с бухгалтера до зама, а последние 3 года работали главным бухгалтером. Что писать?)

Решение: все просто. Текущее название компании, последнюю должность и задачи, которые выполняли. Не переживайте, подробно историю своего развития в компании расскажете на собеседовании.

Ситуация 2. Работаете в группе компаний, сразу вели 6 юр.лиц, разный вид деятельности. Как это отразить в резюме?

Решение: это одна компания. Укажите одно наименование компании (даже неофициальное) или обозначьте по виду деятельности самой большой. Например, оптовая торговля строительными материалами.

Составляйте резюме правильно)

Продающее резюме - на шаг ближе к компании мечты.