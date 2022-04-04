Как найти свой блог в Трибуне?

Как и раньше, чтобы написать в блог, можно воспользоваться белой кнопкой «Написать» в шапке сайта. Кроме этого, теперь можно перейти к списку своих постов если выбрать в пользовательском меню в правом верхнем углу «Мой блог». А у тех пользователей, которые ведут коммерческие блоги компаний, их личный блог появится в общем списке там же в меню.

Во время написания поста, те кто ведут не только свой блог, но и блог компании теперь могут выбирать, куда именно они хотят отправить пост.

И теперь при просмотре профиля пользователя, в нём появилась ссылка на пользовательский блог и количество публикаций, которые пользователь сделал в своём блоге.

Например, тут https://www.klerk.ru/user/3/#/main