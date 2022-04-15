Как мы заменили зарубежные IT-сервисы российскими. Что использует команда «Клерка» для поддержки своего проекта сейчас

В разное время Клерк пользовался разными сторонними IT решениями. Как российскими, так и зарубежными. Но в последний месяц нас стало рвать на родину. Расскажу про разные переезды с одних систем на другие. Не только в свете последнего времени, но и вообще.

Хостинг

Одно время, например, наш сайт физически располагался в Германии — так просто было дешевле, несколько лет назад, в связи с необходимостью хранить данные пользователей из России в России, мы вернулись на отечественный хостинг. Он, к слову, мало чем отличается кроме цены. Сервера всё-равно одни и те же стоят везде. Сейчас это решение кажется своевременным. Думаю, в условиях невозможности оплатить хостинг или при риске блокировки внешнего интернета, обратный переезд прошёл бы в более нервном режиме чем мы это спокойно делали несколько лет назад.

Общение и CRM

Какое-то время мы успешно пользовались корпоративным мессенджером Slack. Использовали его для общения внутри компании. Хороший удобный продукт. Но потом компания в очередной раз выросла и стало понятно, что нам нужна единая среда не только для общения, но и для ведения сделок, работы с задачами, ведения документации и т.п. Поэтому волевым решением мы съехали со Slack на классику отечественных технологий — Битрикс-24.

Суровая и не самая дружелюбная система. И чат там точно в сто раз хуже, чем Slack. Но сравнивать их только по интерфейсу нельзя. Битрикс-24 — это огромный комбайн, который полностью покрывает нужды компании. Хотя каждая конкретная деталь в нём технически и эстетически сделана на среднем уровне.

На наших масштабах использования CRM, возможность иметь комбайн и адаптировать его под наши нужды важнее чем красивости.

Хранение видео наших замечательных курсов

Мы очень много работаем с видео. Наши флагманские образовательные продукты завязаны на сторонний хостинг для хранения видео. Для этого мы всегда использовали Vimeo. Не очень дружелюбная система, за которую к тому же теперь не удобно платить.

Любопытная история: мне надо было просто узнать, сколько стоит начать проводить у них на платформе вебинары. Единственный вариант узнать цену для наших масштабов бизнеса — оставить заявку и ждать, когда позвонит из Британии человек, который на английском с индийским акцентом будет обсуждать детали. Прайс? Общение по почте? Через форму связи? Нет, только хардкор.

На этой неделе мы закончили переезд c Vimeo на российскую площадку Kinescope которая имеет удобный функционал по автоматизации переезда с Vimeo. Пользователи нашей образовательно платформы наверняка не заметили ничего особенного, а на самом деле на этой неделе сменился плеер и видео стали доставлять не из Англии, а из России.

Документы, почта, календари

Ещё мы зависим от Гугл документов. Корпоративная почта, документы, календари, встречи — всё это основано на функционале Гугла. Тариф для компаний долгое время был бесплатным, но зимой стал платным. А теперь к этому добавилась невозможность оплатить. Тут особых альтернатив нет, надо переходить на Яндекс, у которого тот же набор функционала. Из минусов – документы хуже, календарь менее удобный. Из плюсов – понятная работа с юрлицами и тот же самый что у гугла набор сервисов – то есть понятно как переезжать.