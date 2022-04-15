Как мы заменили зарубежные IT-сервисы российскими. Что использует команда «Клерка» для поддержки своего проекта сейчас

Последний месяц, по понятным причинам, много работы на клерке было посвящено переезду на российских поставщиков айти решений. Расскажу немного про детали и историю вопроса.

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В разное время Клерк пользовался разными сторонними IT решениями. Как российскими, так и зарубежными. Но в последний месяц нас стало рвать на родину. Расскажу про разные переезды с одних систем на другие. Не только в свете последнего времени, но и вообще.

Хостинг

Одно время, например, наш сайт физически располагался в Германии — так просто было дешевле, несколько лет назад, в связи с необходимостью хранить данные пользователей из России в России, мы вернулись на отечественный хостинг. Он, к слову, мало чем отличается кроме цены. Сервера всё-равно одни и те же стоят везде. Сейчас это решение кажется своевременным. Думаю, в условиях невозможности оплатить хостинг или при риске блокировки внешнего интернета, обратный переезд прошёл бы в более нервном режиме чем мы это спокойно делали несколько лет назад.

Общение и CRM

Какое-то время мы успешно пользовались корпоративным мессенджером Slack. Использовали его для общения внутри компании. Хороший удобный продукт. Но потом компания в очередной раз выросла и стало понятно, что нам нужна единая среда не только для общения, но и для ведения сделок, работы с задачами, ведения документации и т.п. Поэтому волевым решением мы съехали со Slack на классику отечественных технологий — Битрикс-24

Суровая и не самая дружелюбная система. И чат там точно в сто раз хуже, чем Slack. Но сравнивать их только по интерфейсу нельзя. Битрикс-24 — это огромный комбайн, который полностью покрывает нужды компании. Хотя каждая конкретная деталь в нём технически и эстетически сделана на среднем уровне. 

На наших масштабах использования CRM, возможность иметь комбайн и адаптировать его под наши нужды важнее чем красивости.

Хранение видео наших замечательных курсов

Мы очень много работаем с видео. Наши флагманские образовательные продукты завязаны на сторонний хостинг для хранения видео. Для этого мы всегда использовали Vimeo. Не очень дружелюбная система, за которую к тому же теперь не удобно платить. 

Любопытная история: мне надо было просто узнать, сколько стоит начать проводить у них на платформе вебинары. Единственный вариант узнать цену для наших масштабов бизнеса — оставить заявку и ждать, когда позвонит из Британии человек, который на английском с индийским акцентом будет обсуждать детали. Прайс? Общение по почте? Через форму связи? Нет, только хардкор.

На этой неделе мы закончили переезд c Vimeo на российскую площадку Kinescope которая имеет удобный функционал по автоматизации переезда с Vimeo. Пользователи нашей образовательно платформы наверняка не заметили ничего особенного, а на самом деле на этой неделе сменился плеер и видео стали доставлять не из Англии, а из России.

Документы, почта, календари

Ещё мы зависим от Гугл документов. Корпоративная почта, документы, календари, встречи — всё это основано на функционале Гугла. Тариф для компаний долгое время был бесплатным, но зимой стал платным. А теперь к этому добавилась невозможность оплатить. Тут особых альтернатив нет, надо переходить на Яндекс, у которого тот же набор функционала. Из минусов – документы хуже, календарь менее удобный. Из плюсов – понятная работа с юрлицами и тот же самый что у гугла набор сервисов – то есть понятно как переезжать.

Забавный факт: во время идущей уже видео встречи в Яндекс-телемосте нельзя написать сообщение в чат под встречей без подтверждения номера телефона через СМС.

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