Изменения в рейтинге компаний

Что такое рейтинг «Клерка»

Рейтинг «Клерка» позволяет автоматически оценивать компании, размещённые на сайте при помощи хитрого алгоритма. Все компании, отсортированные по рейтингу, находятся в этом разделе. Рейтинг — это число от 0 до 100 баллов, которое сочетает в себе несколько факторов, известных нам о компаниях. Рейтинг позволяет пользователям сайта увидеть, не вдаваясь в подробности, какая компания на сколько присутствует в информационном поле «Клерка», и сколько информации мы о ней знаем.

Обновление алгоритма вычисления рейтинга

Алгоритм подсчёта рейтинга постоянно совершенствуется чтобы более точно отражать задачу такого скоринга. Сегодня мы выложили очередное обновление.

На рейтинг влияют такие параметры как количество подписчиков компании на сайте, количество просмотров профиля компании и её блоговых постов, оценка компании пользователями «Клерка», количество комментариев и оценок, оставленных пользователями на странице компании. В разные периодыв этом списке могут появляться и пропадать дополнительные факторы, чтобы результат лучше всего соответствовал целям рейтинга.

Что изменилось

Мы увеличили влияние количества подписчиков и количества просмотров страниц на рейтинг компании.

Наши подписчики — это настоящие люди. Мы серьёзно следим, чтобы среди них не было ботов. Периодически проводим проверку и зачистку подозрительных аккаунтов. Поэтому подписки и просмотры постов компаний — это очень достоверные цифры, которым мы внутри доверяем. Они действительно отражают интерес наших пользователей к деятельности той или иной компании. Эти параметры и раньше учитывались, но теперь они вносят больший вклад в результат.

С этим апдейтом мы лучше стали считать количество отзывов на компанию. Раньше мы смотрели, сколько всего комментариев оставлено под страницей профиля компании. А теперь мы учитываем только комментарии первого уровня, то есть не обсуждения, а непосредственно сами отзывы. Ещё мы перестали учитывать отзывы, написанные одним и тем же человеком несколько раз. Если актинный гражданин написал 10 отзывов об одной компании, мы считаем это за один отзыв. Так вроде бы честнее.

Есть ещё несколько изменений, которые сложно объяснить не техническим языком. В общем, хотя алгоритм подсчёта и хитрый и влияют на него много факторов и коэффициентов, в целом большого секрета мы из него не делаем. Чем больше подписчиков и чем больше активностей вокруг компании происходит на «Клерке», тем выше она получает рейтинг.