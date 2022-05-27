Как создать аккаунт на Клерк.ру

Клерк.ру — большая площадка для общения, где есть возможность делиться своим опытом, а не просто новости, статьи, документы и обучение для бухгалтеров.
Но чтобы получить максимум от «Клерка», необходимо завести аккаунт. Тогда вы получите возможность писать комментарии и отвечать на них, а мы будем держать вас в курсе происходящего с помощью уведомлений. Также вы сможете добавлять материалы в избранное, подписываться на рассылки, блоги и интересных авторов, а обучающая платформа запомнит, какие курсы вы уже прошли и предложит новые.
Звучит заманчиво? Поехали!
Через Google Chrome
Если вы пользуетесь Хромом, к которому привязали аккаунт с почтой @gmail, получится войти в свой аккаунт «Клерка» в один клик. Плашка сама появится поверх всех окон на главном экране. Вам останется только выбрать почту, через которую вы хотите войти.
С помощью почты или соцсетей
1. Создайте аккаунт :)
Логин. Ваш уникальный идентификатор на «Клерке». С его помощью вы будете заходить на сайт. Это также ваш никнейм. Ником будут подписаны ваши комментарии и сообщения.
Почта. На нее мы пришлем подтверждение регистрации.
Пароль. Ставьте хоть «Parol1», хоть «p12345» — мы не против. Главное, не менее 6 символов, среди которых обязательно есть и цифры, и латинские буквы.
Полезные письма. Мы предлагаем подписаться на рассылки «Клерка».
«Утренний бухгалтер» — ежедневный дайджест всего, что происходит в бухгалтерии. Эту рассылку сейчас получают 60 тыс. специалистов.
«Чемодан вебинаров» — не более двух раз в неделю вы получите подборку мероприятий из мира бухгалтерии. Бесплатных и не очень. Онлайн и офлайн. Эту рассылку сейчас получают более 70 тыс. человек.
Можно пропустить все эти этапы и создать аккаунт через соцсети. Просто выберите нужную из списка. Остальные данные можно будет настроить в личном кабинете позже.
2. Телефон
Вы нам телефон, а мы вам — смску для подтверждения. Зачем нужно? Если потеряете доступ, всегда сможете восстановить по телефону.
Также на сайте много форм. Например, для регистрации на бесплатные вебинары. Они все будут заранее заполнены и не надо будет повторно нигде вводить номер.
Если возникают трудности, этот шаг можно пропустить :)
3. Расскажите о себе
«Клерком» пользуются эксперты в разных областях. Чтобы была возможность понять, кто скрывается за ником и аватаркой, расскажите о себе. Все поля, которые вы заполните на данном шаге, будут видны в профиле.
Вы можете указать данные сразу или пропустить этот шаг. Информацию всегда можно будет добавить позже в настройках профиля.
4. Ваши интересы
Мы хотим, чтобы ваше пребывание на «Клерке» было максимально приятным и полезным. Для этого спрашиваем, что вас интересует. Мы будем строить рекомендации на основе ваших интересов и предлагать только нужные материалы.
Представьте, вышла новая статья про ФСБУ, а вы как раз интересуетесь этой темой. Одна секунда, и вы уже получили уведомление рядом с колокольчиком в правом верхнем углу.
Способ получения уведомлений настройте в личном кабинете. Есть возможность получать уведомления на почту или в Telegram.
Все, теперь у вас есть аккаунт на «Клерке», приятного использования!
Если остались вопросы, чего-то не хватает или знаете, как сделать процесс удобней, пишите в комментариях ↓