Как создать аккаунт на Клерк.ру

Клерк.ру — большая площадка для общения, где есть возможность делиться своим опытом, а не просто новости, статьи, документы и обучение для бухгалтеров.

Но чтобы получить максимум от «Клерка», необходимо завести аккаунт. Тогда вы получите возможность писать комментарии и отвечать на них, а мы будем держать вас в курсе происходящего с помощью уведомлений. Также вы сможете добавлять материалы в избранное, подписываться на рассылки, блоги и интересных авторов, а обучающая платформа запомнит, какие курсы вы уже прошли и предложит новые.

Звучит заманчиво? Поехали!

Через Google Chrome

Если вы пользуетесь Хромом, к которому привязали аккаунт с почтой @gmail, получится войти в свой аккаунт «Клерка» в один клик. Плашка сама появится поверх всех окон на главном экране. Вам останется только выбрать почту, через которую вы хотите войти.

С помощью почты или соцсетей

1. Создайте аккаунт :)

Логин. Ваш уникальный идентификатор на «Клерке». С его помощью вы будете заходить на сайт. Это также ваш никнейм. Ником будут подписаны ваши комментарии и сообщения.

Почта. На нее мы пришлем подтверждение регистрации.

Пароль. Ставьте хоть «Parol1», хоть «p12345» — мы не против. Главное, не менее 6 символов, среди которых обязательно есть и цифры, и латинские буквы.

Полезные письма. Мы предлагаем подписаться на рассылки «Клерка».

«Утренний бухгалтер» — ежедневный дайджест всего, что происходит в бухгалтерии. Эту рассылку сейчас получают 60 тыс. специалистов.

«Чемодан вебинаров» — не более двух раз в неделю вы получите подборку мероприятий из мира бухгалтерии. Бесплатных и не очень. Онлайн и офлайн. Эту рассылку сейчас получают более 70 тыс. человек.

Можно пропустить все эти этапы и создать аккаунт через соцсети. Просто выберите нужную из списка. Остальные данные можно будет настроить в личном кабинете позже.

2. Телефон

Вы нам телефон, а мы вам — смску для подтверждения. Зачем нужно? Если потеряете доступ, всегда сможете восстановить по телефону.

Также на сайте много форм. Например, для регистрации на бесплатные вебинары. Они все будут заранее заполнены и не надо будет повторно нигде вводить номер.

Если возникают трудности, этот шаг можно пропустить :)

3. Расскажите о себе

«Клерком» пользуются эксперты в разных областях. Чтобы была возможность понять, кто скрывается за ником и аватаркой, расскажите о себе. Все поля, которые вы заполните на данном шаге, будут видны в профиле.

Вы можете указать данные сразу или пропустить этот шаг. Информацию всегда можно будет добавить позже в настройках профиля.

4. Ваши интересы

Мы хотим, чтобы ваше пребывание на «Клерке» было максимально приятным и полезным. Для этого спрашиваем, что вас интересует. Мы будем строить рекомендации на основе ваших интересов и предлагать только нужные материалы.

Представьте, вышла новая статья про ФСБУ, а вы как раз интересуетесь этой темой. Одна секунда, и вы уже получили уведомление рядом с колокольчиком в правом верхнем углу.

Способ получения уведомлений настройте в личном кабинете. Есть возможность получать уведомления на почту или в Telegram.

Все, теперь у вас есть аккаунт на «Клерке», приятного использования!

Если остались вопросы, чего-то не хватает или знаете, как сделать процесс удобней, пишите в комментариях ↓