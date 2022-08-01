Придумай название новому продукту Клерка и выиграй Клерк.Премиум на полгода

Вот такие теперь у нас акции :)

Версия для печати
Придумай название новому продукту Клерка и выиграй Клерк.Премиум на полгода

Привет. Дизайн на связи. Открываем чуть завесу тайны. Создаем новый продукт и не знаем как назвать.

В чем суть? Хотим сделать жизнь бухгалтера на Клерке удобней и решили создать раздел в котором будут, по типу виджетов на телефоне, собраны все важные данные за день.

Например, календарь, ставки, курсы, новости и главное за день, быстрые ссылки на инструменты и калькуляторы, кодексы. Ну и конечно вы будете видеть что нового появилось за день в обучении: какие курсы вышли, какие скоро пройдут вебинары. Покажем ответы экспертов на вопросы в консультациях.

Так вот, как назвать главное место для бухгалтера, его главный экран?!

Варианты ждем в комментариях!

Пока сами придумали такие, но как будто — это все мимо ((

  1. Монитор.
  2. Платформа.
  3. Информер.
  4. Экран бухгалтера.

Кто придумает лучшее название, договорюсь с программистами, подключим Клерк.Премиум на полгода бесплатно.

Мнение «Михаил Незговоров» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Михаил Незговоров
Михаил Незговоров
Бухгалтерский учет

Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом

ПБУ 18/02 не теряет своей актуальности даже после появления самого сложного ФСБУ 25/2018. Без паники — на новом курсе «Клерка» мы вместе разберем и решим все проблемы, связанные с ПБУ 18/02, и вы будете спать спокойно.

Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом

Повышение квалификации

Налог на имущество физических лиц

ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации

ИП на УСН не платит налог на имущество за недвижимость, используемую в бизнесе. Но если декларации нулевые, то деятельности нет. А значит недвижимость не используется в несуществующей деятельности. Но льгота все равно сохранится, решил суд.

Мероприятия

Разместить
Читать еще