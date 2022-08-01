Придумай название новому продукту Клерка и выиграй Клерк.Премиум на полгода

Привет. Дизайн на связи. Открываем чуть завесу тайны. Создаем новый продукт и не знаем как назвать.

В чем суть? Хотим сделать жизнь бухгалтера на Клерке удобней и решили создать раздел в котором будут, по типу виджетов на телефоне, собраны все важные данные за день.

Например, календарь, ставки, курсы, новости и главное за день, быстрые ссылки на инструменты и калькуляторы, кодексы. Ну и конечно вы будете видеть что нового появилось за день в обучении: какие курсы вышли, какие скоро пройдут вебинары. Покажем ответы экспертов на вопросы в консультациях.

Так вот, как назвать главное место для бухгалтера, его главный экран?!

Варианты ждем в комментариях!

Пока сами придумали такие, но как будто — это все мимо ((

Монитор. Платформа. Информер. Экран бухгалтера.

Кто придумает лучшее название, договорюсь с программистами, подключим Клерк.Премиум на полгода бесплатно.