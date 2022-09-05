БухТабло v1.0. Все сервисы для бухгалтера в одном месте.

Пойдем посмотрим что там у нас в табле бухгалтера?

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БухТабло v1.0. Все сервисы для бухгалтера в одном месте.

Ты про чье табло сказал, я не понял?!

Привет, ну что, мы почти доделали новую страницу, которая будет в себе объединять все полезные сервисы «Клерка», в ближайшие недели состоится релиз, а пока можете посмотреть что у нас получилось и оставить комментарии, может мы про что-то забыли или что-то уже сейчас стоит поменять по вашему мнению.

Первый экран

Статус подписки, доступность продуктов, календарь бухгалтера и производственный

Будем показывать статус вашей подписки «Клерк.Премиум», и удобный календари с возможностью их скачать. Также если вы купите консультации или разборы отдельно или просто один курс повышения квалификации, тоже увидите что они вам доступны в этом месте.

Второй экран

Дайжесты, полезные ссылки, курсы, ставки, медиа (самые популярные, важное по мнению редакции, самые обсуждаемые за любой период)

Ну вроде все понятно, можно сразу посмотреть что нового в подписки — в журнале, быстренько почитать свежий выпуск утреннего или ночного бухгалтера, и залипнуть в медиа, узнать все самые свежие новости и актуальные статьи в одном месте.

Третий экран

Справочная система, кодексы, бланки и документы, а также инструменты и рассылки

СПС? Что? Клерк? Да! Но нет :) Пока что...

:)))

Мы просто удобно собрали все одном месте, чтобы вы не страдали это искать по разным местам. Тут можно и увидеть какие письма у МинФина вышли и мы их разобрали, актуальные бланки скачать, проверить контрагента или быстро воспользоваться нужным калькулятором, все под рукой.

Четвертый/пятый экран

Обучение, консультации и разборы

Тут не буду томить, если вы начали смотреть уроки, тут сможете продолжить просмотр или увидеть, какие новые курсы вышли. И также с консультациями и разборами, быстрый доступ к купленным продуктом. В будущем планируем сделать это разделы более персональные, вы будуте видеть именно ваши консультации, а не все подряд, а также добавим избранные разборы, которые вы специально сохранили, чтобы к ним вернуться.

Итого

Самим не верится, что смогли все это собрать в одном месте, когда эта идея появилась, мы даже близко не понимали как все реализовывать, но как говорится, аппетит приходит во время еды, и сейчас мы уже не знаем как остановиться, хотим послушать пользователей, узнать что удобно, что не удобно, чего не хватает и делать уже версию БухТабло v2.0, чтобы всем бухгалтерам Клерка и не только было удобно работать каждый день и не страдать! Что думаете?

Мнение «Михаил Незговоров» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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Михаил Незговоров
Михаил Незговоров
Главный дизайнер в Клерк.Ру

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