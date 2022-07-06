Почему бухгалтеры не любят списывать кредиторскую задолженность

Начнём с налогового учёта

В соответствии с п.18 ст.м250 НК РФ при налогообложении прибыли, во внереализационных доходах учитываются доходы в виде кредиторской задолженности, которая списана в связи с истечением срока исковой давности или по другим причинам.

Основной вопрос , возникающий у организаций, когда же ее нужно списать?

Кредиторская задолженность при истечении срока исковой давности, учитывается во внереализационных доходах по данным инвентаризации, обосновании составленном в письменном виде и приказа руководителя организации. Но как происходит в реальности?

Бухгалтер вовремя не организовал инвентаризацию, не наблюдал за кредиторкой из-за постоянной загруженности, затем уволился. Пришёл новый человек, который пока принимал дела, просмотрел этот вопрос.

В итоге имеем, что приказ руководителя на списание отсутствует, обоснования письменного нет. И, в основном, бухгалтер уверен, что когда будет приказ на списание, тогда и спишем во внереализационные доходы. А ещё и подождём до лучших времён, когда будет менее болезненное списание.

Так вот, отсутствие приказа руководителя на списание кредиторской задолженности не может оправдывать тот факт, что вы эту задолженность в доходы не включили!

Если срок исковой давности истёк, задолженность должна быть включена в состав внереализационных доходов В ТОМ ПЕРИОДЕ, КОГДА ИСТЁК СРОК. Не важно, есть приказ руководителя или нет.

Аналогично нужно действовать, когда кредитор простил вам долг.

Теперь допустим, что кредитор решил ликвидироваться. Что у нас происходит с кредиторской задолженностью?

Эта задолженность должна быть признана в составе внереализационных доходов в ТОМ ГОДУ, КОГДА КРЕДИТОР БЫЛ ИСКЛЮЧЕН из ЕГРЮЛ. Опять же нужно быть очень внимательным.

Если кредитор исключён из ЕГРЮЛ по решению налоговой, то нужно копать глубже и понять на каком основании налоговая его исключила.

Если кредитор исключён из ЕГРЮЛ по решению налоговой в соответствии с п. 1 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2021 № 129-ФЗ как недействующее юрлицо, то в соответствии с п. 2 статьи 64.2 ГК РФ такое исключение равно ликвидации. И кредиторка должна быть включена во внереализационные доходы при исчислении налога на прибыль.

А теперь представим такую ситуацию. Кредитор исключён из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Так вот такое исключение – это не ликвидация.

Кредитор ваш одумается, внесёт достоверные сведения о себе любимом и оспорит своё исключение. А у вас если данная кредиторская задолженность не истекла по сроку давности, то вы правомерно не отражаете ее во внереализационных доходах.

Минфин неоднократно об этом говорит в своих письмах и в 2020, и в 2021 годах.