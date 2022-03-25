Словарь криптотерминов

1.Биткоин (Bitcoin) — первая в мире криптовалюта, тикер BTC. Биток (слэнг).

2.Метамаск (metamask) — популярный криптовалютный кошелек, расширение для браузера и мобильное приложение.

3.Стейблкоин – криптовалюта, привязанная к курсу фиатных валют, например, доллар США.

4.Токен (token) — цифровой актив. Он выпускается для привлечения инвестиций в проект или компанию. Выпускаются токены в ходе проведения ICO (аналог IPO- первичное размещение) и также могут торговаться на криптовалютных биржах.

5.Туземун (to the Moon) — с английского переводится как «полет на Луну» и означает стремительный рост курса.

6.Фиат — традиционные валюты, которыми мы привыкли пользоваться (доллары, евро, рубли и так далее).

7.Альткоин — термин, описывающий все цифровые активы-альтернативы биткоина. Первые альткоины появились в 2011 году, ими стали монеты Litecoin и Namecoin.

8.Майнинг криптовалюты (с англ. — добыча) — процесс нахождения блока в блокчейне монеты. Майнеры — люди и их устройства для майнинга — за нахождение блока получают вознаграждение в криптовалюте, то есть добывают ее.

9.Аирдроп - бесплатная раздача криптовалюты. Обычно раздают криптовалюту за выполнение определенных действий, это может быть регистрация на каком-то сайте или крипто-бирже, просмотр определенных видео, установка приложения на телефон и тд.

10.NFT (невзаимозаменяемые токены) — особый вид токенов/активов, запись в блокчейне, с помощью которой можно оцифровать товар или предмет: картинку, песню или даже мем. Фактически это цифровой сертификат, который подтверждает уникальное и эксклюзивное право владения активом: цифровая картина, анимация и др.

11.Стейкинг - получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонет. В таком процессе используется алгоритм Proof of Stake (PoS) – доказательство доли владения. PoS является одним из методов защиты блокчейна от вмешательства и недостоверности размещаемых данных.

12.Криптокошелек — средство для хранения и использования цифровых активов (валют и токенов).

13.Минт - буквально означает «чеканить». Превращение обычной картинки, гифки или трека в NFT, появление в вашем кошельке и вместе с тем выход его на рынок. “Заминтить NFT” фактически значит первым в сети заявить свои права на конкретный предмет искусства.

14.IDO - (Первоначальное децентрализованное предложение) - модель запуска токена, которая подразумевает под собой сбор средств на децентрализованной бирже.

15.Газ - единица измерения комиссии за торговые операции в сети Ethereum.

16.Hold - длительное (год и более) удержание валюты в кошельке в расчёте на её глобальный рост.

17.DeFi - набор сервисов и приложений, разработанных с использованием блокчейна, криптовалют, токенов и смарт-контрактов. Эти сервисы интегрируются в единую сеть, предлагая пользователям услуги, которые обычно предоставляют банки и другие финансовые организации. Проще говоря, это своего рода альтернативный банковский сектор, услугами которого могут воспользоваться люди, не желающие или не имеющие возможности иметь дело с традиционными финансовыми институтами.

18.Смарт-контракт - программа, которая проверяет, выполнили ли все условия продавец и покупатель во время обмена криптоактивами, если да – совершает сделку, если нет – возвращает активы владельцам.С помощью токенов и смарт-контрактов можно оцифровать любые вещи из реального мира и торговать ими в криптовалюте.

19.Кит — это, по сути, тот, у кого много денег, либо доступных для инвестирования, либо уже вложенных в ценный проект NFT или монеты. Таким образом, человек с 1000 эфирами на счёте будет считаться китом.

20.Whitelist - ограниченный список лиц, в основном партнёров проекта, которые гарантированно смогут выкупить NFT какого-либо проекта, поскольку обычно, количество желающих заминтить превышает количество токенов.

21.Свидетель туземуна - лицо, которое хочет зайти на крипторынок, но считает, что уже поздно покупать, пропуская весь рост.

Что думаете? Планируете ли работать с криптовалютой?