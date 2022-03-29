Суд не стал публиковать решение о запрете Facebook и Instagram. И что же делать всем кто лайкал и шерил?

Из картотеки дел следует, что публикация текста решения о признании Meta экстремистской и запрете ее деятельности в России невозможна, на основании закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов.

Тверской суд Москвы не стал публиковать текст решения о признании компании Meta Platforms и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram экстремистскими и запрете их деятельности в России. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

На основе каких официальных источников и каких разъяснений нужно узнавать о том, что делать можно, а что нельзя – неизвестно. Статьи РБК и т.д., а также угадайки юристов точно не могут являться такими источниками. Поэтому что и как нужно делать, а главное сколько и за что вам светит - непонятно.

Но можно последовать примеру большинства вендоров ПО и заранее снять все, что касается упомянутых выше логотипов со своих сайтов.

По заявлению в Роскомнадзоре, решение суда не приведет к дополнительным ограничениям для обычных пользователей. СМИ должны маркировать Meta, Instagram и Facebook как организации, деятельность которых запрещена на территории России (согласно ст. 4 закона «О средствах массовой информации»), и не должны демонстрировать их логотипы. При отсутствии маркировки они понесут ответственность, но прежде организации должны быть внесены в перечень Минюста (пока их там нет на текущее время !!!).

Редакция отправилась гадать на кофейной гуще и делать расклад на Таро. По всей вероятности ответственность за указанные социальные сети также будет наступать вследствие указанных действий на текущий момент.

Как легко стать в нашей стране преступником. Напомню, что закон ретроспективный. Предполагается, что мы на Клерке должны снять все кнопки расшар, удалить лайк, стереть все упоминания на эти соцсети из нашего контента. И наверное, снять коды, которые репостили пользователи?

На Клерке огромная группа «Красный уголок бухгалтера» (23 500 подписчиков). Ее можно продолжать поддерживать? Или это тоже преступление?

Юристы помогите понять.

И кстати, вы уже освоили VPN? На чем остановились?