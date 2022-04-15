Российский бизнес не может найти отправленные за товар деньги. Китай, Турция, Австралия

Бухгалтеры разыскивают деньги, отправленные международным контрагентам за товар. Обсуждение идет в «Красном уголке бухгалтера» (https://t.me/kubklerk/1522)
Из-за санкций вернуть отправленные деньги невозможно. У контрагентов физически нет такой возможности. Масштабы потерь впечатляют – это десятки миллионов рублей.
Примеры:
- платёж месяц не доходил до получателя и вернулся на отправителя;
- платёж 3 недели идёт до получателя. Судьба его не известна.
Банк отправитель - российский Райфайзен.
По словам экспертов, решений здесь нет. Только отправлять в банк запросы на расследование/отмену платежей.
Расскажите, что делать? Сталкивались ли с такими проблемами?