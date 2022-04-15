Российский бизнес не может найти отправленные за товар деньги. Китай, Турция, Австралия

Типичная жалоба: Мы 3 марта переводили с банка Санкт-Петербург в Австралию. 30000$. Австралия денег не получила. Найти не можем. Розыск не помог. Сегодня на сайте ЦБ написала обращение на розыск.

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Бухгалтеры разыскивают деньги, отправленные международным контрагентам за товар. Обсуждение идет в «Красном уголке бухгалтера» (https://t.me/kubklerk/1522)

Из-за санкций вернуть отправленные деньги невозможно. У контрагентов физически нет такой возможности. Масштабы потерь впечатляют – это десятки миллионов рублей.

Примеры:

- платёж месяц не доходил до получателя и вернулся на отправителя; 

- платёж 3 недели идёт до получателя. Судьба его не известна.

Банк отправитель - российский Райфайзен.

По словам экспертов, решений здесь нет. Только отправлять в банк запросы на расследование/отмену платежей.

Расскажите, что делать? Сталкивались ли с такими проблемами?

ToT
ToT