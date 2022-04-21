Новые вакансий для бухгалтеров за 20 апреля: строительство, общепит, производство, консалтинг, МФО

Прямые контакты с работодателями доступны по ссылкам:
- Главный бухгалтер в Все Соки (Поставщик бытовой техники премиум-класса для здоровья и правильного питания), Санкт-Петербург – 70-90 тыс. рублей
- Главный бухгалтер в ООО "Фэйм Лэйбл" (Производство и продажа парфюмерных и косметических средств), Москва – 80-100 тыс. рублей
- Бухгалтер на участки зарплата и банк в Баркорт (Общепит), Москва – 40-60 тыс. рублей
- Специалист отдела кадров с ведением КДП в XSA Ramps (Строительство скейт-парков), Краснодар – 40-60 тыс. рублей
- Бухгалтер в Эксим Пасифик (Импорт продуктов питания), Москва – 77 тыс. рублей
- Бухгалтер на участок заработной платы в ГК Бизнес-Гарант (Консалтинг), Самара, также возможно удаленно – 20-40 тыс. рублей
- Ведущий бухгалтер по налоговому учету в "ДЗП" (Микрофинансы, IT, услуги), Санкт-Петербург – 60-80 тыс. рублей
«БухДжоб» – канал в Телеграме для поиска бухгалтеров. Подписаться на канал можно по этой ссылке: https://t.me/buhjob. Опубликовать вакансию можно по этой ссылке. Сервис бесплатный.
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