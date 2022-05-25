Дизайн нового пространства офиса Клерка. Колл-центр

Ремонт решили делать в светлых тонах. С прозрачной, «воздушной» конструкцией вместо глухой стены из гипсокартона. Это решение открывает красивое окно в пол и визуально увеличивает пространство.

Высокие потолки позволяют сделать переговорку на втором этаже. Для переговорки нужна звукоизоляция, ее обеспечат стеклянные стены.

Пространство за железной перегородкой - кабинет руководителя. Он становится скромнее на ширину окна.

Как получилась первая часть можно посмотреть в этом репортаже: Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис

Планировочное решение. В итоге получилось 16 рабочих мест + переговорка и обеденная зона на 80 квадратных метрах. Надеюсь, у нас все получится.

Жду критику в комментах.