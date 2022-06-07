Как мы прожили май и что мы будем делать в июне: 128%+перфоратор

Всем привет! Сегодня мы собрали команду в краснодарском лофте и обсудили как прошел май и что мы будем делать в июне.

Послушали ребят.

Настя, руководитель отдела b2b с улыбкой и котиками.

Женя, менеджер отдела продаж b2b с улыбкой и без котиков

Егор, менеджер продаж b2b

Роман, отдел сопровождения b2b. Подписал договор со Сбером, спустя 11 месяцев переговоров.

Карина, человек который лучше всех нас умеет считать цифры. Уже неделю в отпуске.

Вика, руководитель ЦОК1, выступившая первым

Оксана, руководитель ЦОК2, выступившая вторым. Обратите внимание, 128%, между прочим :-)

Даша, менеджер отдела продаж ЦОК2. Чемпион в продажах в мае.

Карина поругала хулиганов, которые изрисовали шкаф

Сергей из отдела маркетинга немного рассказал о том, что было, но очень много о том, что будет.

Елена показала новый курс повышения квалификации с рабочим названием "Все изменения для бухгалтера за 2022 год". Ждем на платформе для бухгалтеров уже в июне.

Евгений Тимин, новый главный редактор «Клерка». Изменение для медийной части огромное. С волнением смотрим, что будет получаться с новостями, статьями, трафиком на сайте.

Василий, технический директор победил в конкурсе самая остроумная презентация сегодняшнего утра в «Клерке». Очень много английского юмора и технических терминов.

Из его планов на июнь:

На этом месте я вышел в другую часть офиса. Туда привезли перфоратор

Мы начали ремонт в новой части офиса. Надеюсь планы нашего отдела продаж побьют планы нашего прораба.