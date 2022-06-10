Как уведомить налоговую про карту иностранного банка? Что будет, если забить и не уведомлять?

Илья Александров в своем телеграм-канале рассказал про опыт информирования ФНС об открытии зарубежного счета. На мой взгляд, этот шаг в скором будущем вынужден будет сделать каждый россиянин, потому что банковская система России проигрывает в санкционной борьбе. На его канал рекомендую подписаться, а здесь на Клерке привожу его текст без купюр.

Рассказал сегодня налоговой, что у меня есть дебетовая карточка Visa индонезийского банка Permata.

1. Когда надо проинформировать ФНС? По закону, если вы открыли карточку (и вообще счет) в банке за рубежом, надо сообщить об этом налоговой в течение месяца.

2. Как уведомить? Идете в личный кабинет на nalog.ru, логинитесь через "Госуслуги", дальше путь такой: "Жизненные ситуации" > "Информировать о счете в банке за пределами РФ" > "Уведомить об открытии счета".

Форма простая. Надо указать номер счета, дату открытия, валюты счета. Сведения о банке — название, адрес, SWIFT-код.

Все.

3. Что будет, если не уведомлять? Если не предоставите информацию вообще, штраф до 5 000 руб. Если нарушите сроки предоставления, до 1 500 руб.

4. Может налоговая о счете узнать без моего уведомления? Да. Есть такая система CRS, страны обмениваются налоговой информацией. C Россией обмениваются информацией 100 стран мира. Например, Индонезия, где я открыл карту, в этот список входит. Вот тут можно посмотреть весь перечень. (в поле "To jurisdiction:" выберите Россию).

5. Налоговым нерезидентам уведомлять ФНС не надо. Если вы за пределами России более 183 дней, налоговой вы не интересны в плане иностранных счетов.

Зато интересны, если по-прежнему получаете доходы из России — для нерезидентов ставка может составить 30% вместо 13%. Консультируйтесь с юристом.

6. Зачем уведомлять налоговую, если штрафы такие небольшие? Это почему-то очень частый вопрос. Дамы и господа, братья и сестры, все вольны сами выбирать свою судьбу и принимать любые решения.

7. Еще один отчет надо заполнять до 1 июня следующего года. Это отчет о движении средств по иностранному счету. С этим разберемся примерно через год — надеюсь, что планета, мировая банковская система и мессенджер телеграм к этому времени еще будут существовать.