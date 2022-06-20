«Центр обучения Клерка» - лидер по трафику в российском edtech

«Центр обучения Клерка» уступил только Яндекс.Практикуму и Skillbox в рейтинге крупнейших edtech компаний России.

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«Центр обучения Клерка» - лидер по трафику в российском edtech

Ежеквартально Smart Ranking составляет рейтинг крупнейших компаний в сфере онлайн-образования. Компания изучает, кто растет быстрее всего в России в этом сегменте.

Smart Ranking измерил трафик в edtech-проектах и опубликовал статистику в период с января по май 2022 года.. В этом рейтинге «Центр обучения Клерка» уступил только Яндекс.Практикуму и Skillbox.

«Конечно, есть нюансы, где маркетинговые страницы, а куда идут уже платящие клиенты. Тем не менее, вот так выглядит картинка с крупнейшими edtech-компаниями, если смотреть на данные Similarweb по основным сайтам. Я бы сказала, что довольно серьезно отличается от рейтинга по выручке.» – пишет у на свое странице в фейсбуке Дарья Рыжкова, фаундер Smart Ranking.

Центр обучения «Клерка»

Центр обучения «Клерка» — это доступное онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков и ИП от ведущих практикующих экспертов в своей отрасли.

Есть ли лицензия на образовательную деятельность?

Да, есть. Лицензия об образовательной деятельности № 10037 от 23 июля 2021 года.

А есть курсы повышения квалификации?

Да, есть. На наших курсах повышения квалификации бухгалтеры действительно учатся новому, а не просто получают информацию. По окончанию курса «Центр обучения Клерка» выдает удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Удостоверение заносим в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО) по всем требованиям закона об образовании. Эти курсы нужно приобретать отдельно, для всего остального есть Клерк.Премиум.

Что такое Клерк.Премиум?

Клерк.Премиум - это подписка на курсы и вебинары для бухгалтеров. Сейчас в подписке 40 онлайн-курсов и более 300 записей вебинаров. Список пополняем каждый месяц. Доступ к курсам и вебинарам можно купить отдельно, а можно оформить подписку Клерк.Премиум.

Кому подойдет?

Практикующим бухгалтерам разного уровня подготовки.

Чему учат?

Вы научитесь:

  • вести бухгалтерский и налоговый учет валютных операций;
  • защищаться от нападок контрагентов и силовых структур;
  • вести налоговый учет на упрощенке по всем правилам;
  • рассчитывать НДС в самых разных ситуациях;
  • переводить работников на ЭТК, составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность
  • многому другому.

Как проходит обучение?

Формат обучения: видеолекции, конспекты, раздаточные материалы от авторов курсов.

Сколько стоит и сколько длится обучение?

Длительность обучения — от 7 до 20 лекций в каждом курсе. Это, в среднем, от 1 до 5 часов.

Стоимость — от 9 750 до 14 000 рублей. По подписке «Клерк. Премиум» все курсы бесплатны. Стоимость подписки — 24 800 рублей на год. Но вдруг сейчас действует скидка. Проверьте!

Какой документ получите?

Сертификат от Центра обучения «Клерка».

По некоторым курсам — сертификат «ИПБ России» на 40 или 20 часов.

Дополнительные преимущества

На платформе также доступны более 150 вебинаров и 170 экспресс-семинаров. С подпиской «Премиум» доступ к ним и ко всем курсам сразу бесплатный.

Когда можно приобрести курс?

В любое время.

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