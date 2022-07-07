Статистика форума «Клерка» за три года. Драйвер роста - «Клерк.Консультации»

Анализировал статистику работы форума и решил обнародовать самые интересные данные.

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Статистика форума «Клерка» за три года. Драйвер роста - «Клерк.Консультации»

Новые темы

Новые темы созданные в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2022 помесячно

Новые сообщения

Новые сообщения созданные в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2022 помесячно

Просмотры

Просмотры всех тем форума в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2022 помесячно

Самые популярные темы за последний год:

  1. «Клерк.Консультации». Как задать вопрос? 22868 просмотров
  2. СЗВ-ТД код выполняемой функции 10633 просмотров
  3. 3ндфл (код 620) 7977 просмотров
  4. СБИС! Верните СЗВ-ТД в общую отчетность 5120 просмотров
  5. Как правильно заполнить платежку на 1% взносов ОПС с доходов свыше 300 тыс. в 2019 г 4625 просмотров
  6. Перенос отпуска с 14 июня 2021 4497 просмотров
  7. Новые реквизиты ФНС в Ленинградской области с 20 сентября 2021г 4234 просмотров
  8. Вакцинация единственного директора-учредителя 4197 просмотров
  9. Как убрать отрицательные остатки в 1с 8.3 бухгалтерия? 4021 просмотров
  10. Как оприходовать в 2021 году в 1с 8.3 канцтовары в рамках нового ФСБУ 5/2019 3484 просмотров

«Клерк. Консультации»

Ответы экспертов в сервисе «Клерк.Консультации» за последний год.

Раздел персональных консультаций «Клерк.Консультации» были запущены 1 июля 2021 и сейчас наши эксперты дают более 500 ответов в месяц.

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Повышение квалификации

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

Лето, морюшко зовет, сотрудники вызывают зависть шоколадным загаром. А бухгалтеры строят планы - как втиснуть отдых между отчетными периодами и при этом не словить десяток требований (ФНС как чувствует, когда ты пишешь заявление на отпуск).

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

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Курортный сбор

ФНС рекомендовала выделять курортный сбор в чеке, чтобы не переплатить налог на прибыль

Гостиницы в некоторых регионах обязаны включать в стоимость счета курортный сбор. Чтобы сумма этого сбора не попала в облагаемую выручку, ФНС рекомендует использовать дополнительные коды кассовых чеков.