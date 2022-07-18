«Старбакс» продал активы в России без возможности выкупить их обратно. Очень жаль

Очень любил пряный чай в «Старбаксе». Он назывался Chai и его можно было купить во всех уголках мира. Одинаковый пряный вкус. Стандарт.

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«Старбакс» продал активы в России без возможности выкупить их обратно. Очень жаль

Но теперь этого стандарта в России нет. Я сожалею.

Эпопея со «Старбаксом» тоже кончилась, российские активы компании купили Антон Пинский, Тимати, Арсен Каноков (Холдинговая компания «Синдика»). Они забирают все 130 заведений сети: 90 в Москве, 15 в Петербурге и остальные кафе сети в регионах. 

У бывших владельцев не будет возможности выкупить активы обратно. Антон Пинский заявил Осторожно Media, что весь штат бывшего «Старбакса» будет сохранен. Названия у новой сети пока то нет.

◾️Биография Пинского из открытых источников: 

В студенчестве делал вечеринки для богатых студентов, чтобы оплачивать учебу в МГИМО.

В 19 лет стал соучредителем ночного клуба «Сказка». В 2010 открыл «Известия-hall» и стал совладельцем сети «ТоДаСё». В 2013 стал совладельцем клуба Gipsy. В середине 2010-ых - партнером Аркадия Новикова, вместе с ним занялся Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме. Medusa, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге и на «Красном Октябре» в Москве, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum. В интервью Forbes Пинский сказал, что у него сейчас более 80 проектов.

◾️Тимоти. про Тимати вы и так все знаете, то третий совладелец русского «Старбакса» лицо менее медийное, но не менее интересное. 

◾️Арсен Каноков («Синдика») — член Совета Федерации, в прошлом был президентом республики Кабардино-Балкария с 2006 по 2013 годы. До 2016 года входил в Высший совет «Единой России». 

Сейчас входит в топ-200 богатейших бизнесменов России. Forbes в 2021 году оценивал его состояние не менее чем в 750 млн долларов.

Компания Канокова владеет Москворецким рынком, который посещает не менее миллиона человек в месяц. 

По информации РБК, на 2021 год, в портфеле «Синдики» — торговая недвижимость общей площадью 440 тыс. кв. м и гостиницы с общим фондом в 2721 номер. Среди активов — отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи, ТК «Южный» в Ставрополе, торговые объекты в Серпухове, Тамбове, Горячем Ключе. В 2017 году крупнейший актив группы — строительный рынок «Синдика» на 85-м км МКАД.

«Синдика» заняла 19 место в рейтинге Forbes «Короли недвижимости» в 2021 году.

Ну попробуем этот новый чай на вкус.

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