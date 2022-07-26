Мой новый блог. Как стать известным для бухгалтеров и их клиентов

Новый профиль
Сделали новый профиль. Вы можете посмотреть свой список или например потренироваться на моем: https://www.klerk.ru/user/3/
Обратите внимание на первую вкладку: это посты в вашем блог. Чтобы добавить новый пост в свой блог есть кнопка «Написать» вверху на любой странице сайта.
Ну или вот ссылка https://www.klerk.ru/edit/tribune/.
После публикации пост попадает в ваш блог, если текст классный и по делу он также попадет на главную страницу, в раздел «Трибуна» и во все каналы «Клерка». Пишите тексты, собирайте подписчиков!
Подписчики на ваш блог будут получать уведомления о новых записях в вашем блоге на е-маил или в «колокольчик на сайте.
Кроме списка подписчиков (https://www.klerk.ru/user/3/subscribers/) появился список подписок (https://www.klerk.ru/user/3/subscriptions/).
Вывели в профиль количества пройденных пользователем курсов и вебинаров:
В профиле также можно найти свои профили на всех проектах «Клерка»: форум, старый форум, дневники.
Новый редактор
Когда вы нажмете кнопку «Написать» откроется редактор. Сейчас на «Клерке» новый редактор: быстрый удобный с автосохранением. И расширенными кнопками форматирования текста.
Тестируйте! Буду рад комментариям, предложениям или найденным багам.
А еще буду очень рад новым классным текстам!