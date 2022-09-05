Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Мы закончили, электрику, утепление, лестницу, второй этаж, сделали окно в крыше и перешли к отделочным работам.

Смотрим, как у нас сейчас:

Коля-сварщик сварил нам по дружбе бочку на балкон. Написали на ней «Клерк». Будет стол.

Итак, в этой части начались отделочные работы. Все под контролем, движемся к заключительным работам.

И тут, внезапно, мы обратили внимание на коридор между частями офиса. Офис Клерка состоит из двух частей. Два помещения по 250 квадратных метра на 11-х этажах двух домов, соединенных между собой, вот коридором.

Вот он слева:

Узкий коридор с косой крышей. Рядом дверь - это офис нашей бухгалтерии. Попросили дизайнера исправить добавить воздуха в коридор.

Получили несколько дизайн -макетов:

Выбрали этот. Обратите внимание, добавили два окна и сделали стену из металла. Бухгалтерия должна быть прозрачной!

Ну и раз выбрали давайте разу сделаем:

Ну и раз с нами Коля-металлист, то решили все новые столы сделать из метала и дерева

Напомню как все будет:

Ждем с нетерпением, когда это все закончится! )

А это моя фотка тридцать лет назад. Случайно ее нашел пока искал фотки. У меня было кашемировое зеленое пальто. Нашел какой то ларек в девяностых и сфоткался. Как мужчина.