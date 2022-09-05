Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Ремонт «Клерка» переходит на новый этап.

Версия для печати
Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов
Дизайн проект Анастасии Черемисиной

Мы закончили, электрику, утепление, лестницу, второй этаж, сделали окно в крыше и перешли к отделочным работам.

Смотрим, как у нас сейчас:

Коля-сварщик сварил нам по дружбе бочку на балкон. Написали на ней «Клерк». Будет стол.

Итак, в этой части начались отделочные работы. Все под контролем, движемся к заключительным работам.

И тут, внезапно, мы обратили внимание на коридор между частями офиса. Офис Клерка состоит из двух частей. Два помещения по 250 квадратных метра на 11-х этажах двух домов, соединенных между собой, вот коридором.

Вот он слева:

Узкий коридор с косой крышей. Рядом дверь - это офис нашей бухгалтерии. Попросили дизайнера исправить добавить воздуха в коридор.

Получили несколько дизайн -макетов:

Выбрали этот. Обратите внимание, добавили два окна и сделали стену из металла. Бухгалтерия должна быть прозрачной!

Ну и раз выбрали давайте разу сделаем:

Ну и раз с нами Коля-металлист, то решили все новые столы сделать из метала и дерева

Напомню как все будет:

Ждем с нетерпением, когда это все закончится! )

А это моя фотка тридцать лет назад. Случайно ее нашел пока искал фотки. У меня было кашемировое зеленое пальто. Нашел какой то ларек в девяностых и сфоткался. Как мужчина.

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
ToT
ToT
founder в Клерк

Общество

Оплата частных садиков и школ ИП маткапиталом

До 2022 года семьям было проблематично оплатить маткапиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Но ситуация изменилась. В этой статье рассказываем про изменения в оплате частного детского сада, школы, образования у ИП материнским капиталом с 2022 года с учётом разъяснений ПФР.

Оплата частных садиков и школ ИП маткапиталом

Повышение квалификации

Уволили через «Вайбер»? Суды сказали, что так делать нельзя

Сотрудника уведомили о расторжении трудового договора (он срочный был) через мессенджер «Вабер». Даже не через «WhatsApp». А если серьезно, нельзя ни через какой мессенджер уведомлять, есть вполне определенная процедура.

Мероприятия

Разместить
Обучение для бухгалтеров

Как не нарваться на штраф или дисквалификацию из-за новых ФСБУ? Об этом у нас есть специальный онлайн-курс

Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Записывайтесь на наш курс, и мы подробно расскажем об этом.

Зарплата

Опоздали с выплатой заработной платы? Выплатите компенсацию сотруднику и про НДФЛ не забудьте

Трудовое законодательство жёстко регламентирует взаимоотношения работодателя и сотрудника. Задержка в выплате заработной платы является серьезным нарушением кодекса, который влечет за собой ряд правовых последствий. В том числе штрафы и дополнительные компенсации для пострадавших сотрудников.

Опоздали с выплатой заработной платы? Выплатите компенсацию сотруднику и про НДФЛ не забудьте
Читать еще