Где найти сотрудников в отдел продаж. Ловите лайфхак

Мы научились это делать

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Где найти сотрудников в отдел продаж. Ловите лайфхак
Фото из корпоративного Битрикса, автор не известен

Поиск сотрудников в отдел продаж – боль любого HR. Я сначала думал что это с нами что-то не так.

«Клерк» – большая федеральная компания, которая работает со сложным рынком в рамках b2b, а базируемся в Краснодаре и ищем менеджеров по продажам в краснодарский офис.

«Клерк» продает рекламу в крупные бренды, работающие с бухгалтерской аудиторией. Наши клиенты – Тинькоф-банк, Сбербанк, Калуга-Астрал, СБИС, Мое дело и прочие, смотрите вот здесь

Но оказалось, нет. Уже отчаявшись, мы решили не искать опытных продавцов и переучивать, а просто найти специалистов без опыта и научить самостоятельно. И это сработало.

Вот смотрите какая радость в корпоративном Битриксе. Сразу два специалиста досрочно окончили испытательный срок.

Вывод. Вкладывайтесь в обучение, забирайте молодых ребят с HH и учите. Это быстрее, дешевле и эффективнее.

Отдел продаж B2B в своем кабинете:

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