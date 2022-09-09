Где найти сотрудников в отдел продаж. Ловите лайфхак

Поиск сотрудников в отдел продаж – боль любого HR. Я сначала думал что это с нами что-то не так.
«Клерк» – большая федеральная компания, которая работает со сложным рынком в рамках b2b, а базируемся в Краснодаре и ищем менеджеров по продажам в краснодарский офис.
Но оказалось, нет. Уже отчаявшись, мы решили не искать опытных продавцов и переучивать, а просто найти специалистов без опыта и научить самостоятельно. И это сработало.
Вот смотрите какая радость в корпоративном Битриксе. Сразу два специалиста досрочно окончили испытательный срок.
Вывод. Вкладывайтесь в обучение, забирайте молодых ребят с HH и учите. Это быстрее, дешевле и эффективнее.
Отдел продаж B2B в своем кабинете: