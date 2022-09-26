Что делать, если соответствующий требованиям по отсрочке сотрудник телекома или ИТ, уже получил повестку?

При личной явке в военкомат необходимо взять:

1. Оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

2. Диплом о получении профессионального высшего образования;

Для телекома:

3а. Копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;

4а. Справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник в организации задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Для ИТ:

3б. Выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;

4б. Справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

❗️Если получен отказ, то сотрудник обязан получить в своей организации этот пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора и направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru.

Источник: Минцифры (https://t.me/mintsifry).