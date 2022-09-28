Новая главная «Клерка». Мы сделали новый сайт

Пока разработчики доделывают, хочу показать вам новый дизайн главной страницы

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Новая главная «Клерка». Мы сделали новый сайт

Новый дизайн включает множество нужных и полезных инструментов для бухгалтера и контент отложили на второй план.

Календарь бухгалтера, разборы законов, полезные инструменты, важные и полезные дайджесты, инструменты бухгалтера.

Вот этот новый дизайн, смотрите:

https://www.klerk.ru/pro/

Задача была сгруппировать для бухгалтера на одной страницы полезный контент огромного Клерка. Выбрали принцип такой:

  1. Блок для платных клиентов. Сразу понятно что дает Клерк.Премиум.
  2. Календарь. Чтобы не искать
  3. Дайджесты. Можно ни на что не подписываться. Полезные дайджесты от редакции всегда под рукой на этой странице.
  4. Специальный подход к контентному блоку. Обратите внимание, что это не просто новости, это новостные подборки сгруппированные по хронологии, просмотрам за сутки, комментариям за сутки.
  5. Блок с новыми документами, кодексы и законы.
  6. Инструменты. Наконец-то вытащили на главную страницу
  7. Рассылки. Все под рукой.
  8. Обучение
  9. Консультации
  10. Разборы законов

Чудо! Как это мы все уместили на одну страницу!

Вобщем и целом, критикуйте, пока программисты не доделали ваши пожелания будут учтены.

Буду очень благодарен за обратную связь

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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ToT
ToT
founder в Клерк

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