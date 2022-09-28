Новая главная «Клерка». Мы сделали новый сайт

Новый дизайн включает множество нужных и полезных инструментов для бухгалтера и контент отложили на второй план.
Календарь бухгалтера, разборы законов, полезные инструменты, важные и полезные дайджесты, инструменты бухгалтера.
Вот этот новый дизайн, смотрите:
Задача была сгруппировать для бухгалтера на одной страницы полезный контент огромного Клерка. Выбрали принцип такой:
- Блок для платных клиентов. Сразу понятно что дает Клерк.Премиум.
- Календарь. Чтобы не искать
- Дайджесты. Можно ни на что не подписываться. Полезные дайджесты от редакции всегда под рукой на этой странице.
- Специальный подход к контентному блоку. Обратите внимание, что это не просто новости, это новостные подборки сгруппированные по хронологии, просмотрам за сутки, комментариям за сутки.
- Блок с новыми документами, кодексы и законы.
- Инструменты. Наконец-то вытащили на главную страницу
- Рассылки. Все под рукой.
- Обучение
- Консультации
- Разборы законов
Чудо! Как это мы все уместили на одну страницу!
Вобщем и целом, критикуйте, пока программисты не доделали ваши пожелания будут учтены.
Буду очень благодарен за обратную связь