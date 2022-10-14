Секс или СМИ. Команда «Клерка» делает региональный проект и проигрывает в нейминге «Виброскладу»

Кублог - это проект с историей. Впервые мы запустили его в 2013 году и проект просуществовал два года и мы остановили проект в 2015 году. Тогда было сложное время для медиа-проектов и мне пришлось сосредоточиться над Клерком. Напомню, в 2014 случилась Украина и Крым, фейсбук стал перетаскивать аудиторию, а яндекс-директ предложил удобную монетизацию. Старую версию мы сохранили вот тут: https://2013.kublog.ru/

Мы подождали 8 лет и поняли, что хуже уже не будет никогда и снова открыли этот проект.

Ну вобщем и целом, Кублог сегодня позвонил в одну точек федеральной франшизы интим-товаров «Вибросклад» в Музыкальном микрорайоне Краснодара и вот что произошло.

Хотим написать о вас: легкий материал про сексуальные предпочтения краснодарцев.

Какое издание вы представляете? – Спросила девушка на линии. – Кублог? Нет, не знаю. Это интернет?

Да, возрождаем известный проект. Пишем о неформальном Краснодаре, бизнес-идеях и горожанах.

Все равно не знаю. А зачем нам это нужно? В неизвестном СМИ?

Активная гиперссылка никому же не помешает.

Ха, реклама? – Замеялась девушка. – Это еще вопрос, кто кого на вашем сайте рекламировать будет: вы - нас, или мы - вас. Все-таки «Вибросклад» - бренд. Известнее вашего. Хорошо, передам информацию владельцу: если ему будет интересно, вам перезвонят.

Редакция обсудила известность Кублога с руководителем отдела продаж Клерк.ру и Кублог.ру Анастасией Нечепуренко:

У нас были такие запросы на Клерке: входящая заявка от магазина “Розовый кролик” . Нестандартная компания, но мы им готовы были все красиво отрисовать и написать, они прислали нам ссылку на свой сайт, мы даже думали попросить себе скидочку. В итоге они не потянули по бюджету, это было в начале весны, тяжелое время - начало спецоперации. А вообще глупо отказываться. Аудитория Клерка, например, - это 65% женщин, которые чем-то таким очень даже могут интересоваться. А Кублог вообще молодежь читает. Да, взаимный пиар получается. Выгодная вещь.

Получил отказ от “Вибросклада” Владимир Приходько. Сама статья находится вот тут: Кублог проиграл секс-шопу в известности.

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Будем стараться развивать этот проект, расскажу, что получилось.