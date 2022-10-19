Вместо Zara: какие бренды еще с нами

Этот текст появился у меня в блоге на Клерке, потому что мы развиваем краснодарский интернет-проект Кублог и некоторые тексты меня штырят до такой степени, что хочется поделится с клерковской аудиторией. Автор текста Ульяна Григорьева прошлась по торговым центрам Краснодара и изучила ситуацию. Оригинал материала и комментариев к нему вы можете найти на Кублоге: Куда идти человеку, покупавшему вещи в Zara?

Итак, слово автору:

Я прошлась по ТЦ «Галерея», чтоб выяснить, какие из магазинов работают, чем и что можно заменить и как, в целом, изменилась общая картина. Признаюсь, зашла не во все магазы, о некоторых сужу по их интернет-версиям.

Хочу вас предостеречь: на сайте «Галереи» — инфа неактуальная, «иных уж нет, а те — далече», т.е. каких-то работающих магазинов нет на сайте, например, NewYorker, а некоторые, кто закрылся (Zara, Bershka и вся их компания) на сайте есть!

Увидеть, кто закрылся, можно в информационных киосках «Галереи». Серым отмечены выбывшие:

Шопинг, как всем известно, — это не только вещи, но и 3-4 часа психотерапии. Для меня, как стилиста, ревизия магазинов «Галереи» тоже стала таким психотерапевтическим сеансом самопомощи. Даже в наши времена есть места, где ничего не меняется: так же ходят люди, спокойно выбирают одежду, продавцы спокойно раскладывают-развешивают, никакого намёка на то, что за стенами ТЦ что-то в мире меняется. Самообман и успокоение.

Одежды много, есть из чего выбрать, голыми не останемся, don’t panic.

Для тех, кто до сих пор вздыхает по Zara: сейчас все эти вещи актуальных фасонов с оригинальными принтами и удобной посадкой тоже есть, никуда не делись, просто теперь они равномерно распределены по разным магазинам и надо тратить больше времени, выбирать-собирать. Зато можно устроить себе приятное релакс-событие: обнять шубу-чебурашку, погладить манишку, потрогать футболку.

Масс-маркет

Beefree. Перестал быть самым бюджетным, но всё живенько и весело. Весёлая такая осень в цветах весны.

O’stin. Спокойствие, только спокойствие. Сильно ничего не изменилось: классика — бело-сине-серо-коричневая офисная база + немного кэжуала. На фоне других — хорошее качество швов.

NewYorker. По идее, должен быть бюджетнее, но нет. Молодёжная база, весело, ярко.

Reserved. Должен был быть переименован в Re, но в Краснодаре пока нет. Вот где красивая осенняя коллекция! Много чего есть, а главное — хоть кто-то пытается показать буквалистам, что можно носить тонкое платье на водолазку осенью.

Zolla. Тепло и женственно. Много платьев, хороший силуэт, особенно на фигуры plus size. Приятные принты.

Cropp town. Тоже должен был быть переименован в CR, но пока старое имя на месте. Стритвир (уличная одежда) — удобно, тепло, хоть в парке гуляй, хоть на скейте катайся. На пикник тоже можно.

Koton. Ассортимент радует, есть, из чего выбрать. Турция, как она есть, много красного и яркого, фиолетовый. Тренды в эконом-сегменте.

Colin’s. Очччень маленькое пространство. Всего немного, вряд ли вы тут прям оденетесь. Но есть некоторые интересные вещи! Мужского больше.

H&M работает. Кажется, до Нового года, хотя это неточно. Поэтому вопрос, чем заменить H&M, пока отпадает. Есть ощущение, что выбор поменьше, но, возможно, это просто такая коллекция. Вообще, ходят слухи, что некоторые марки «перерегистрируются в прыжке» и снова появятся в российских ТЦ.

De Facto. Приятно удивил. Выкладка, как в покинувшем нас «Юникло», большой выбор, праздник свитшотов и пижам.

GloriaJeans. Ну тут всем известно: джинсы, трикотаж на всю семью.

PepeJeans. Деним, кэжуал, осень в Лондоне. Подороже.

Дорогие магазины

Henderson. Мужская деловая одежда: костюмы, рубашки, аксессуары и т.д.

Lusio. Качественная классика. Очень спокойные расцветки.

Elis. Хорошая посадка на фигуру. Утверждают, что специально разработали лекала для российских женщин. В основном, пастельная база в европейском стиле.

Gerard Darel. Французский «мягкий люкс». Дорого, элегантно, художественные принты.

Guess. Американская культовая марка. Джинсы-трикотаж, часы, аксессуары.

Lacoste. Это все знают, статусный трикотаж.

Karl Lagerfeld и Emporio Armani —ну тут всё понятно.

Дизайнерские

Сразу надо понимать, что дизайнерская одежда не бывает бюджетной, здесь можно найти нечто уникальное, но это будет дорого.

12 storeez. Очень приличная, приятная и качественная база. Спокойная гамма.

I am studio. Тренды, хорошая посадка, сложные цвета. Шикарные фактуры.

Lime. Коллеги считают, что вот это — замена Zara. Я бы сказала, что покачественнее. По фасонам и цветам — да. По цене — выше, конечно.

Lichi. Бренд, вдохновлённый искусством. Ну, так они утверждают. Красиво, правда. Качественно.

Kameya. Итальянский дизайн, турецкое производство. Вот где праздник цвета! Чистая радость, как она есть

Pologarage. Турция, лаконично-оригинально. Кэжуал, бизнес, пати — их основные направления.

Tone. Пастельные оттенки, нескучные фасоны, спокойное и интересное дополнение к базе. Между H&M и Next.

Perspective. Достойно. Тоже напоминает Next, нежные платья, качественные костюмы.

Akhmadullina Dreams. Женственно, качественно, много платьев. Романтично, милые принты, нежные фактуры, спокойные расцветки.

BatNorton. Уличная одежда для бунтарей. Драматично. В основном, всё чёрное, кожа-трикотаж. Крутые фасоны.

Mohito. Женственная база, нежные платья, костюмы, старндартный набор моделей.

Forest. Небольшое мультибрендовое пространство, где представлены изделия российских дизайнеров. Цвета, фасоны, сочетания — есть для смелых, есть более спокойные, но всё интересное.

Vox. Моделирующие платья по вашим меркам. Всё очень секси, микс коктейльного и повседневного.