Заканчиваю ремонт в офисе и ищу виллу в Турции. Или нет

Обязательно дочитайте до конца этот пост, там внизу важный вопрос и поиск смысла жизни.

Из за того что ремонт везде мы собрали команду в большом лофте. Некоторых сотрудников и всю команду Кублога отправили на удаленку. Обратите внимание какие грязные полы. Боль перфекциониста.

Но! Лиственница – это очень красиво

Очень

В этом пространстве покрасили стены и в принципе все готово. Остались полы, стекла металические стены, немного сварных работ, повесить кондиционеры, электрика.

Вот как получается:

Другие части наших страданий.

Здесь решили освободить кирпич от штукатурки

Я очень хочу закончить этот ремонт, чтобы 500 квадратных метров нашей страны стали красивее. Но мою решимость разрушает угроза ядерного взрыва и вот такие новости:

Согласно указу Путина: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях необходимо ввести особый режим транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

В этих регионах предусматривается:

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

введение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Напомню, что офис Клерка в Краснодаре. Все вокруг у меня спрашивают: «Борис, зачем ты вкладываешься так сильно в ремонт! Все бегут из страны».

И я задумался, может быть снять виллу в Турции и перевести туда команду? Как думаете?

У кого есть подобный опыт релокации?Может быть есть контакты риэлторов. Может быть не Турция, а Таиланд? Буду рад если подскажите варианты или успокоите, погладите.