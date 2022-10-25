Заканчиваю ремонт в офисе и ищу виллу в Турции. Или нет

Обязательно дочитайте до конца этот пост, там внизу важный вопрос и поиск смысла жизни.
Из за того что ремонт везде мы собрали команду в большом лофте. Некоторых сотрудников и всю команду Кублога отправили на удаленку. Обратите внимание какие грязные полы. Боль перфекциониста.
Но! Лиственница – это очень красиво
Очень
В этом пространстве покрасили стены и в принципе все готово. Остались полы, стекла металические стены, немного сварных работ, повесить кондиционеры, электрика.
Вот как получается:
Другие части наших страданий.
Здесь решили освободить кирпич от штукатурки
Я очень хочу закончить этот ремонт, чтобы 500 квадратных метров нашей страны стали красивее. Но мою решимость разрушает угроза ядерного взрыва и вот такие новости:
Согласно указу Путина: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях необходимо ввести особый режим транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
В этих регионах предусматривается:
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.
Напомню, что офис Клерка в Краснодаре. Все вокруг у меня спрашивают: «Борис, зачем ты вкладываешься так сильно в ремонт! Все бегут из страны».
И я задумался, может быть снять виллу в Турции и перевести туда команду? Как думаете?
У кого есть подобный опыт релокации?Может быть есть контакты риэлторов. Может быть не Турция, а Таиланд? Буду рад если подскажите варианты или успокоите, погладите.