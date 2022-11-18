Крутой кабинет для CTO

Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.

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Крутой кабинет для CTO
Фото Бориса Мальцева / Клерк

Как сообщалось в предыдущем посте, мы закончили ремонт и переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.

Вот фоторепортаж:

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MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Все. Переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.

Наш CTO Василий выбрал себе место на самом вверху и сегодня мы закончили его оборудовать. В кабинете все строго: бетон, дерево, металл.

Ну и пульт управления:

А это вид сверху:

А это вид снизу:

Такой красивый пост. Нужен тематический коллтуэкшн:

Друзья ищем в команду «сеньор» – программистов. Одного бека и одного фронта. Если интересно пишите в мою телегу:

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Борис Мальцев

You can contact @totttttt right away.

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ToT
founder в Клерк

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Крутой кабинет для CTO

Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.

Крутой кабинет для CTO
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