«Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду

Включайте подкаст пока смотрите картинки. Потом расскажу зачем:
Итак, начнем с офиса Клерка. Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает около 40 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается.
На этих выходных в отделе разработки повесили правильный свет:
Между прочим, десять светильников. Десять, Карл!
Кстати, хочу вот такие полки сделать из дерева. Тогда счастливчики, которым досталось место у окна, могут на нее всякие штуки класть.
У меня в кабинете поспел мандарин, кстати. Если есть на свете рай – это Краснодарский край. У нас + 25 на улице.
И вот еще фоточка про свет в офисе разработки.
Покажу другие части офиса, где идет активная фаза ремонта. Чтобы туда попасть перейдем через этот проход.
Слева - это кабинет для нашего нового проекта Кублог. Мы задумывали этот проект, как сайт про возможности Краснодара. Но смотрим какие классные тексты получаются там и думаем, что ограничивать Краснодаром жалко.
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Идем дальше. Мимо синего кабинета.
И попадаем в белое пространство. Здесь мы будем заниматься йогой.
У «Клерка» новый проект с аудиоподкастами. И мы с нашим smm-специалистом Евой выпустили первый пилотный выпуск со мной. Ева очень молодой сотрудник. «Клерк» – ее первое место работы, но она сама придумала этот новый проект и реализовала его пилот.
Послушать о том как создавали «Клерк» можно на Яндекс.Подкастах: Здесь на ты с Борисом Мальцевым. Или прям тут, если вы не нажали на кнопочку плей в верху этого поста:
Обязательно послушайте мой бархатистый голос.
Название этого проекта «Здесь на ты» использовали в оформлении офиса. Увековечили в камне (зачеркнуто) неоне.
Ева! Ждем новых выпусков!
Пока писал этот пост в офис привезли футболки для нашего магазина мерча.
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Привезли первую партию из 100 штук. На 62 уже оформили предзаказ! Успейте встретить Новый год в черной фуболке «Клерка»!