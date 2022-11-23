«Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду

Как мы строили Клерк, как придумывали название и почему у «Клерка» несколько дней рождения. Что такое Кублог. И почему в компании все на «ты».

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«Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду
Автор фото: Андрей, установщик неоновых вывесок.

Включайте подкаст пока смотрите картинки. Потом расскажу зачем:

Итак, начнем с офиса Клерка. Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает около 40 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается.

На этих выходных в отделе разработки повесили правильный свет:

Между прочим, десять светильников. Десять, Карл!

Кстати, хочу вот такие полки сделать из дерева. Тогда счастливчики, которым досталось место у окна, могут на нее всякие штуки класть.

У меня в кабинете поспел мандарин, кстати. Если есть на свете рай – это Краснодарский край. У нас + 25 на улице.

И вот еще фоточка про свет в офисе разработки.

Покажу другие части офиса, где идет активная фаза ремонта. Чтобы туда попасть перейдем через этот проход.

Слева - это кабинет для нашего нового проекта Кублог. Мы задумывали этот проект, как сайт про возможности Краснодара. Но смотрим какие классные тексты получаются там и думаем, что ограничивать Краснодаром жалко.

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Идем дальше. Мимо синего кабинета.

И попадаем в белое пространство. Здесь мы будем заниматься йогой.

У «Клерка» новый проект с аудиоподкастами. И мы с нашим smm-специалистом Евой выпустили первый пилотный выпуск со мной. Ева очень молодой сотрудник. «Клерк» – ее первое место работы, но она сама придумала этот новый проект и реализовала его пилот.

Послушать о том как создавали «Клерк» можно на Яндекс.Подкастах: Здесь на ты с Борисом Мальцевым. Или прям тут, если вы не нажали на кнопочку плей в верху этого поста:

Обязательно послушайте мой бархатистый голос.

Название этого проекта «Здесь на ты» использовали в оформлении офиса. Увековечили в камне (зачеркнуто) неоне.

Ева! Ждем новых выпусков!

Пока писал этот пост в офис привезли футболки для нашего магазина мерча.

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