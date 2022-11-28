Как сделать чтобы в офисе не было проводов под ногами

Запитали рабочие группы в офисе электричеством и интернетом сверху. В итоге ни одного провода под ногами. Очень удобно. Украл идею из сериала The Playlist.

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Как сделать чтобы в офисе не было проводов под ногами
Коллаж Борис Мальцев / Клерк

Рабочая группа в «Центре обучения Клерка» состоит из 7 человек: один РОП и шесть менеджеров. Соответственно у РОПа стол размером 1200х600, а у менеджеров 1000х500. РОП со своего места видит всех менеджеров отдела и если нужно помочь.

The Playlist – это отличный сериал о том, как создавался Spotify – глобальная платформа потоковой передачи музыки, которая сегодня является неотъемлемой частью музыкального бизнеса. Очень классный сериал.

Между столами менеджеров есть 20 сантиметров и на глубине 15 сантиметров прикреплена доска на которой все провода и растения в кашпо.

Сначала мы заказывали отдельные столы и составляли из них рабочую группу. Стол выходил 7500 рублей. Выходили очень тяжеловесно и дорого.

Хотя с растениями - очень красиво:

Пришлось изобрести другой вариант. Это должны быть не отдельные столы а сразу цельная конструкция. Так можно сэкономить на метале.

В итоге цена стола снизилась до 5800 рублей.

Вот как выглядит конструкция в процессе сборки:

А вот уже готовый к работе отдел

Из-за того, что столы отодвинули от стены обнаружилась еще одна неприятная проблема – провода под ногами. Нашли электрическую коробку вверху спустили интернет и электричество к столам сверху в гофре. В офисе «Клерка» вся проводка открытая, поэтому делать такие манипуляции очень легко.

В итоге не видно ни одного провода под ногами:

Так видит рабочую группу руководитель отдела:

А так менеджер:

Металл, сосна и растения – наш выбор.

И мы приступаем к ремонту новой части. Здесь будет работать отдел «Бизнес», бухгалтерия и отдел обучения и сопровождения студентов. Необычное пространство, правда?

У меня в Кублоге подробный рассказ, как мы делаем ремонт в этой части офиса.

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ToT
ToT
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