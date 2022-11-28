Как сделать чтобы в офисе не было проводов под ногами

Рабочая группа в «Центре обучения Клерка» состоит из 7 человек: один РОП и шесть менеджеров. Соответственно у РОПа стол размером 1200х600, а у менеджеров 1000х500. РОП со своего места видит всех менеджеров отдела и если нужно помочь.
The Playlist – это отличный сериал о том, как создавался Spotify – глобальная платформа потоковой передачи музыки, которая сегодня является неотъемлемой частью музыкального бизнеса. Очень классный сериал.
Между столами менеджеров есть 20 сантиметров и на глубине 15 сантиметров прикреплена доска на которой все провода и растения в кашпо.
Сначала мы заказывали отдельные столы и составляли из них рабочую группу. Стол выходил 7500 рублей. Выходили очень тяжеловесно и дорого.
Хотя с растениями - очень красиво:
Пришлось изобрести другой вариант. Это должны быть не отдельные столы а сразу цельная конструкция. Так можно сэкономить на метале.
В итоге цена стола снизилась до 5800 рублей.
Вот как выглядит конструкция в процессе сборки:
А вот уже готовый к работе отдел
Из-за того, что столы отодвинули от стены обнаружилась еще одна неприятная проблема – провода под ногами. Нашли электрическую коробку вверху спустили интернет и электричество к столам сверху в гофре. В офисе «Клерка» вся проводка открытая, поэтому делать такие манипуляции очень легко.
В итоге не видно ни одного провода под ногами:
Так видит рабочую группу руководитель отдела:
А так менеджер:
Металл, сосна и растения – наш выбор.
И мы приступаем к ремонту новой части. Здесь будет работать отдел «Бизнес», бухгалтерия и отдел обучения и сопровождения студентов. Необычное пространство, правда?
У меня в Кублоге подробный рассказ, как мы делаем ремонт в этой части офиса.
Исходная точка Купили две квартиры на последнем этаже 11-этажного дома. Мансарда 260 метров под крышей с высокими потолками. Самая высокая точка 4,5 метра. Вся эта красота была спрятана в ванных комнатах и пошита подвесными потолками. Это некрасиво Вот теперь видны эти высокие потолки. Но и это не очень красиво. Чего то не хватает. Убираем бароккальность, величие и монументальность до простого кирпича. Все равно чего-то не хватает. Вы находитесь здесь...
Думаю, многие наши клиенты удивлялись этим красивым обоям в скайпколлах. :-)