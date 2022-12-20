Борис Мальцев: Планирование - это не про меня

Кто выбирает растения для офиса?
Я.
Через интернет?
Нет. Вот авокадо я вырастил из авокадо, которое съел (а купил его в Табрисе). Оливку я заказал в интернете, очень хотел себе оливковое дерево. А вот это растение я купил в обычном магазине. Я не знаю, как оно называется, просто очень прикольное.
Плюс мне начинают дарить растения. Например, этот мандарин. И лимон.
Сколько всего сейчас видов растений в офисе?
Подсчитали: около 70 растений - по числу горшков. А вот сколько видов, не знаю.
Когда ты начал создавать этот сад?
Как появилось пространство, место, в котором нужна зелень. Тогда это стало частью моих забот.
Все растения очень хорошо выглядят. Когда и кто за ними ухаживает?
У нас есть сотрудник с административными обязанностями, в том числе он следит за поливом растений. А расставляю их возле окон я сам.
Кто занимается пересадкой, вытирает с листьев пыль?
Ну, командую я. У меня есть помощники: жена и мой сын Олег. Сейчас Олег уехал. А так обычно мы с женой приходим в выходные - когда можем уделить время растениям.
Какие-то растения погибают?
Бывает. Это моя боль. Не часто, но бывает.
Что чувствуешь при этом?
Чувствую горечь. Я мог спасти эту жизнь.
Два дня назад в отделе разработки кто-то подрезал засохшую плеть лианы на высоте трех метров.
Это я. Взял вечером лестницу и подрезал. Я смотрю за каждым растением, ухаживаю, отрываю листики, которые засыхают.
Эта лиана - очень крутое растение, она называется Эпипремнум (у Клерка есть продукт «Клерк.премиум», а это - Эпипремнум). Оно очень крутое: любой листочек ставишь в воду, и он пускает корни прямо на глазах, можно пересаживать.
За какое время из Эпипремнума вырастает вот такая «штора»?
Это за два года. Но выросло реально из листочка. Я сдавал когда-то этот офис в аренду, и когда арендодатели съехали, они оставили листочек в воде. Из него выросла эта лиана.
Твое самое любимое растение здесь?
Оливковое дерево, конечно. Я люблю оливки и оливковые деревья. Символ вечности, Италии и всего, что связано с началом цивилизации. И с началом сельского хозяйства… У меня папа был агроном, может быть, и с этим связано.
Вы много общались на темы сельского хозяйства?
Да, конечно. Когда я был маленький, он был главный на полях. Главный агроном колхоза. У него была бричка с лошадьми. И я ездил на ней все раннее детство. В 70-е годы. Потом у отца появился мотоцикл, такая эволюция, цивилизационный цикл сельского хозяйства.
Он возил меня с собой по полям до школы и в первом классе. Летом, когда было свободное время. И я все видел: комбайны, поля, и как там все происходит.
В общем, растения - это любовь?
А к растениям такое слово можно применить?
Ну, если больно от того, что они погибают…
Тогда да.
Что еще нужно растениям?
Свет, вода - и все. А, и земля. Тут в офисе несколько тонн земли. Сначала я покупал и заносил мешки сам. А потом понял, что это неудобно, и мы стали заказывать на Озоне с доставкой. По 400 кг. Чтобы рассаживать, пересаживать. Были маленькие горшки - потом большие. Их же много, поэтому и земли много.
Ты сам пересаживаешь?
Как правило, да.
Застилаешь красивые деревянные полы…
Нет, как попало разбросаю, а жена потом пылесосит и убирает. (Смеется).
Как ты видишь историю растений в офисе в развитии? Что должно получиться?
Нет, планирование - это не про меня.
Есть зимние сады, которые тебя вдохновляют?
Нет. Я только в летних бывал. И у меня не зимний сад никакой.
Накубложила Анна Пчелина.
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