Борис Мальцев: Планирование - это не про меня

Кто выбирает растения для офиса?

Я.

Через интернет?

Нет. Вот авокадо я вырастил из авокадо, которое съел (а купил его в Табрисе). Оливку я заказал в интернете, очень хотел себе оливковое дерево. А вот это растение я купил в обычном магазине. Я не знаю, как оно называется, просто очень прикольное.

Фото Анны Пчелиной

Плюс мне начинают дарить растения. Например, этот мандарин. И лимон.

Сколько всего сейчас видов растений в офисе?

Подсчитали: около 70 растений - по числу горшков. А вот сколько видов, не знаю.

Фото Анна Пчелина

Когда ты начал создавать этот сад?

Как появилось пространство, место, в котором нужна зелень. Тогда это стало частью моих забот.

Все растения очень хорошо выглядят. Когда и кто за ними ухаживает?

У нас есть сотрудник с административными обязанностями, в том числе он следит за поливом растений. А расставляю их возле окон я сам.

Кто занимается пересадкой, вытирает с листьев пыль?

Ну, командую я. У меня есть помощники: жена и мой сын Олег. Сейчас Олег уехал. А так обычно мы с женой приходим в выходные - когда можем уделить время растениям.

Какие-то растения погибают?

Бывает. Это моя боль. Не часто, но бывает.

Что чувствуешь при этом?

Чувствую горечь. Я мог спасти эту жизнь.

Фото Анна Пчелина

Два дня назад в отделе разработки кто-то подрезал засохшую плеть лианы на высоте трех метров.

Это я. Взял вечером лестницу и подрезал. Я смотрю за каждым растением, ухаживаю, отрываю листики, которые засыхают.

Эта лиана - очень крутое растение, она называется Эпипремнум (у Клерка есть продукт «Клерк.премиум», а это - Эпипремнум). Оно очень крутое: любой листочек ставишь в воду, и он пускает корни прямо на глазах, можно пересаживать.

За какое время из Эпипремнума вырастает вот такая «штора»?

Это за два года. Но выросло реально из листочка. Я сдавал когда-то этот офис в аренду, и когда арендодатели съехали, они оставили листочек в воде. Из него выросла эта лиана.

Твое самое любимое растение здесь?

Оливковое дерево, конечно. Я люблю оливки и оливковые деревья. Символ вечности, Италии и всего, что связано с началом цивилизации. И с началом сельского хозяйства… У меня папа был агроном, может быть, и с этим связано.

Вы много общались на темы сельского хозяйства?

Да, конечно. Когда я был маленький, он был главный на полях. Главный агроном колхоза. У него была бричка с лошадьми. И я ездил на ней все раннее детство. В 70-е годы. Потом у отца появился мотоцикл, такая эволюция, цивилизационный цикл сельского хозяйства.

Он возил меня с собой по полям до школы и в первом классе. Летом, когда было свободное время. И я все видел: комбайны, поля, и как там все происходит.

В общем, растения - это любовь?

А к растениям такое слово можно применить?

Ну, если больно от того, что они погибают…

Тогда да.

Что еще нужно растениям?

Свет, вода - и все. А, и земля. Тут в офисе несколько тонн земли. Сначала я покупал и заносил мешки сам. А потом понял, что это неудобно, и мы стали заказывать на Озоне с доставкой. По 400 кг. Чтобы рассаживать, пересаживать. Были маленькие горшки - потом большие. Их же много, поэтому и земли много.

Ты сам пересаживаешь?

Как правило, да.

Фото из инстаграмма Бориса Мальцева

Застилаешь красивые деревянные полы…

Нет, как попало разбросаю, а жена потом пылесосит и убирает. (Смеется).

Как ты видишь историю растений в офисе в развитии? Что должно получиться?

Нет, планирование - это не про меня.

Есть зимние сады, которые тебя вдохновляют?

Нет. Я только в летних бывал. И у меня не зимний сад никакой.

Накубложила Анна Пчелина.

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