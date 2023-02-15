Готовы удостоверения для Сообщества профессиональных бухгалтеров

Наконец-то, готовы удостоверения для «Сообщества профессиональных бухгалтеров». Сейчас в реестре сообщества 563 профессионала

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Готовы удостоверения для Сообщества профессиональных бухгалтеров

Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) – это профессиональное добровольное объединение профессионалов бухгалтерской отрасли. Участники представлены в общедоступном Реестре СПБ. Форум для общения участников – тут.

Переходите на страницу СПБ и нажимайте на голубую кнопку «Вступить в сообщество».

Принцип работы СПБ:

  • Участие бесплатное

  • Вступить могут бухгалтеры, экономисты, финансовые директора

  • Сообщество поможет вам показать свой профессионализм потенциальным или действующим работодателям

  • В СПБ отображаются навыки бухгалтеров по разным сферам (получают навыки при прохождении обучения. Если какие-то курсы повышения квалификации вы уже прошли раньше, это сразу отобразится в ваших данных участника СПБ)

  • Участники могут быть в статусе Аттестованных и Неатестованных участников

Как стать Аттестованным участником

Пройти онлайн аттестацию по годовой отчетности вот тут.

Аттестация про годовую отчетность за 2022 год – это полноценная программа повышения квалификации с практическим уклоном. Слушатели получат все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно – ознакомятся с изменениями 2023 года.

По итогам курса слушатели получат три документа (!):

  1. Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

  2. Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

  3. Сертификат ИПБ на 40 часов.

Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

А вот оригинал фотографии удостоверения:

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