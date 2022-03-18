Смысл и цель бизнеса во всех этих событиях

Во всех этих событиях теперь снова меняется смысл и цель бизнеса.

1

Когда-то давным давно (в прошлом веке) это было "устойчивое получение прибыли на длительном этапе времени".

2

Потом, в связи историей сверхналога на роскошь в США, это превратилось в "удовлетворение интересов акционеров".

3

Еще позже появилась история про обязательность превращения крупной компании в публичную через IPO. Если твоя компания вышла на IPO - значит у тебя действительно крутой и прибыльный бизнес.

4

С бумом стартапов и доткомов доминируещей идеей стало "бизнес на продажу". Разогнать капитализацию (рыночную оценку) любой ценой и продаться крупняку.

5

Но ещё позже требования к выходу на IPO сильно упростились, а за мошенничество стали сажать ещё реже. На биржу рванули убыточные бизнесы формата "продаем доллар за 80 центов" с мертвой by design бизнес-моделью и многочисленные "типичные стартапы". IPO или ничего!

6

Ах да, ICO / IDO / IEO. Все побежали брить хомяка, продавая фантики не то, что "типичных стартапов", а просто сборища проходимцев с White Paper из пары десятков страниц с набором модных слов без смысла.

7

К этой вакханалии добавились SPAC. Кто не развел хомяка на покупку ничего не стоящих фантиков - тот лох!

И тут - раз! - и для массы рынков отменились IPO, а кое-где отменилось вообще всё. Смысл и цели бизнеса в текущем его виде утеряны.

Или снова откат к пункту 1, когда все будут вспоминать и учиться делать так, чтобы бизнес приносил прибыль собственникам и акционерам, а не был набором обещаний для хомяков, желающих быстро разбогатеть на торгах?

Прямо-таки фундаментальный вопрос.