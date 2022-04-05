Когда вы последний раз проверяли актуальность и работоспособность “бэкапов”? Не делайте как Росавиация

На прошлой неделе все деловые СМИ активно копировали друг у друга новость про то, что якобы Росавиация переходит на бумажный документооборот, потому что “обрушена вся сеть, стёрт весь документооборот, почта, файлы на серверах, пропали все документы. Суммарно стёрто примерно 65 терабайтов данных”.

Сейчас мы не будем обсуждать реальность или фейковость этой новости. Речь про другое.

Красной строкой, по нашему мнению, в сообщении (которое стало источником новости) была выделена информация о том, что “бэкапов нет, так как деньги … на это не выделялись”.

По многолетнему опыту – отсутствие резервных копий (бэкапов) критически важных для бизнеса данных является самой распространенной и самой болезненной ИТ-проблемой для любого российской компании или организации любого уровня.

Аппаратные сбои “жестких дисков”, вирусы-шифровальщики, “упавшие” сервисы, вынос оборудования третьими лицами и многие другие форс-мажоры регулярно оставляют компании без доступа к базам данных и документам, которые используются в работе ежедневно.

Примеры нашей компании из прошлой недели:

в прошлый понедельник компания производитель пром электроники поймала вирус-шифровальщик и потеряла доступ ко всем базам 1С;

в прошлый четверг у компании дистрибьютора деревообрабатывающего оборудования произошел программный сбой сервера баз данных (по вине третьих лиц) все той же 1С;

В обоих случаях, в течение двух-трех часов были восстановлены резервные копии баз данных. Работа быстро продолжилась.

Но у 90+% российских бизнесов “бэкапов” просто нет. Это реальность. Данные, которые хранятся на условном “Яндекс.Диске”, резервными копиями считать нельзя.

Главная причина, почему так происходит – об этом не думают собственники и руководители компаний. Они искренне считают, что об этом должны думать их системный администраторы, ИТ-деректора и прочие ответственные. Но реальность такова, что “компьютерщики” об этом тоже как правило не думают, либо им “деньги … на это не выделялись”.

Еще одни частый вопрос: Есть ли у нас бэкап? Можно посмотреть отчет?

По данным Гугл-аналитикс и Яндекс-метрики это одна из самых посещаемых страниц на сайте до сего дня.

А в вашей компании делается резервное копирование критически важных данных? Когда вы последний раз проверяли актуальность и работоспособность “бэкапов”? Делитесь вашими историями в комментариях.